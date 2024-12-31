Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Новым годом

Заканчивается и уходит 2024 год. Это был сложный, насыщенный и очень ответственный год для каждого из нас. И в истории нашей республики он будет отмечен своими достижениями и впечатлениями.Наша Родина регулярно сталкивается с вызовами. Вся земля, вся Россия в период испытания объединяется, а герои встают на защиту Отечества. Наша республика и вся страна едины в достижении одной большой цели - победы.Вся республика продолжает помогать нашим бойцам. За все время Бурятия отправила более 360 тыс. единиц оборудования, комплектующих, средств защиты, экипировки и медпрепаратов. Более 240 тонн гуманитарной помощи собрали жители Бурятии. И сбор не останавливается ни на один день.Наша страна и наша республика продолжают развитие, несмотря на экономическое противостояние. В этих условиях от каждого региона, города и села требуются невероятные усилия, чтобы не остановиться, а продолжить движение вперед.И республика справляется с этой задачей. Мы стали лидерами в ДФО по темпам роста промышленности. Объемы строительства увеличились на треть. Динамику показывает туристическая отрасль – в этом году Бурятию посетило более полумиллиона туристов. В этом году открыли знаковые для республики объекты – Озерный ГОК, новый терминал аэропорта «Байкал», таможенно-логистический терминал «Кяхта».Промышленные предприятия республики сегодня уже освоили в производстве самые новые, самые перспективные разработки – наземные и воздушные роботизированные комплексы, которые помогают нашим бойцам на поле боя. Нужно отметить, что в народном хозяйстве, в мирной жизни освоенные в производстве комплексы тоже найдут свое применение, в первую очередь в сельском хозяйстве, медицине.Новые детские сады, школы, объекты спорта и культуры, которые мы строим и обновляем – фундамент гармоничного развития наших детей. Они будущее Бурятии, поэтому детство и материнство – приоритет нашей работы. На социальную поддержку в Бурятии направлено более 40 млрд рублей, из них больше половины – социальные выплаты семьям с детьми. Мы ввели совершенно новые меры поддержки многодетных: бесплатный проезд и питание, компенсацию обучения в ссузах. И обязательно продолжим работать в этом направлении.Особое внимание посвящаем нашей молодежи. Капитально ремонтировали дома молодежи, поддерживаем проекты молодого поколения, их профессиональное развитие. Для них создано 2300 новых мест дополнительного образования, открыли 30 новых мастерских. Начата разработка проекта межвузовского кампуса мирового уровня в региональном центре, кампуса техникума и учебного центра ОАО «РЖД» в Северобайкальске. В наступающем году у нас будет самый большой за 20 лет выпуск медицинских кадров: больше 1000 выпускников среднего медицинского персонала и студентов-целевиков медицинских вузов. Это результат работы в предыдущие годы, когда мы целенаправленно наращивали бюджетные места.Уже стартовали в республике мастер-планы в целом. В столице Бурятии начата реновация центра, строительство Национального музея, театра «Байкал», заканчивается строительство школы на 760 мест. В самом северном городе республики завершено строительство парка «Северное сияние» и капитальный ремонт санатория «Подлеморье». Новый облик городов вскоре будет виден отчетливее.Конечно, мы продолжали ремонтировать дороги, мосты, развивать промышленность и сельское хозяйство. В общем, делать все, чтобы жить было удобнее, интереснее. Чтобы все мы могли еще больше гордиться нашей республикой.В этот теплый, уютный праздник, дорогие земляки, желаю всем нам, чтобы мы были вместе. Несмотря на все вызовы и сложности. Только вместе, только общими усилиями мы способны преодолеть любые трудности.Пусть счастье и благополучие наполняют вашу жизнь. С наступающим 2025 годом!