Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Новым годом

От себя лично и от Администрации города Улан-Удэ поздравляю вас с наступающим Новым годом!Канун Нового года — это время, когда мы можем подвести итоги. И нам есть, чем гордиться.2024-й для Улан-Удэ стал началом грандиозной перестройки. В этом году наша столица начала менять свой облик. Мы прокладываем новые сети, строим дома, школы, музеи, театры. Улан-Удэ уверенно идет вперед. В этом есть заслуга каждого из вас. Большое вам спасибо за терпение и понимание.Отдельно хочу поздравить участников СВО, которые с честью и доблестью выполняют поставленные боевые задачи и защищают интересы и суверенитет нашей страны. Вы все для нас Герои, мы гордимся каждым из вас и восхищаемся вашим мужеством.В новый год мы входим с новыми амбициозными задачами. Я искренне верю, что наступающий 2025-й будет для Улан-Удэ годом созидания, добрых дел и свершений.Дорогие улан-удэнцы! Желаю, чтобы в новом году счастье и удача стали для вас верными спутниками! Пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Здоровья вам и вашим близким!С праздником! С Новым годом!