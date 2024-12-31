Общество 31.12.2024 в 10:00

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Новым годом

Уважаемые улан-удэнцы, дорогие друзья!
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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Новым годом
От себя лично и от Администрации города Улан-Удэ поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Канун Нового года — это время, когда мы можем подвести итоги. И нам есть, чем гордиться.

2024-й для Улан-Удэ стал началом грандиозной перестройки. В этом году наша столица начала менять свой облик. Мы прокладываем новые сети, строим дома, школы, музеи, театры. Улан-Удэ уверенно идет вперед. В этом есть заслуга каждого из вас. Большое вам спасибо за терпение и понимание.

Отдельно хочу поздравить участников  СВО, которые  с честью и доблестью выполняют поставленные боевые задачи и защищают интересы и суверенитет нашей страны. Вы все для нас Герои, мы гордимся каждым из вас и восхищаемся вашим мужеством.

В новый год мы входим с новыми амбициозными задачами. Я искренне верю, что наступающий 2025-й  будет для Улан-Удэ годом созидания, добрых дел и свершений.

Дорогие улан-удэнцы! Желаю, чтобы в новом году счастье и удача стали для вас верными спутниками! Пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Здоровья вам и вашим близким!

С праздником! С Новым годом!

Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков

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