Общество 26.12.2024 в 12:44

В Еравнинском районе открылась новая поликлиника

Поликлиника расположена в селе Сосново-Озерское
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Еравнинском районе открылась новая поликлиника

В среду, 25 декабря, в ходе рабочей поездки в Еравнинский район глава Бурятии Алексей Цыденов открыл новое здание поликлиники в селе Сосново-Озерское.

- Я всех поздравляю с открытием такой замечательной поликлиники. Тысяча квадратов современных условий, теплых, светлых кабинетов, современного оборудования. Но главное, что здесь все-таки это врачи. Какие бы не были стены, какое бы не было оборудование, все-таки лечит врач, лечит человек. Я хочу пожелать, чтобы у вас были пациенты только с профилактическими визитами, - поздравил Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов вручил федеральные и региональные награды медицинским работникам Еравнинского района. Лаборант СПИД-лаборатории Ринчин-Ханда Очировна Цыбикова удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Врач ультразвуковой диагностики Анна Васильевна Черных и сестра-хозяйка Татьяна Ивановна Казанцева получили Почетную грамоту Правительства Бурятии, а медицинская сестра процедурного кабинета Дарима Булатовна Цыренова и регистратор детской поликлиники Екатерина Алексеевна Бердникова – Почетную грамоту министерства здравоохранения Республики.

Новое здание поликлиники состоит из одного одноэтажного блока мощностью 150 посещений в день, в котором созданы все условия для оказания медицинской помощи жителям района, в том числе маломобильным.

В поликлинике будут вести приемы терапевты, педиатры, хирург, отоларинголог, дерматовенеролог, эндоскопист, офтальмолог, профпатолог, инфекционист, гинекологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики и фельдшеры неотложной помощи.

Поликлиника будет обслуживать население района в более чем 16 тыс. человек, из которых 4,4 тыс. детей.

Строительство поликлиники реализовано в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На строительство было выделено более 95 млн рублей.

 

Фото: правительство РБ

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