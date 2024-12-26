Общество 26.12.2024 в 13:05

На Улан-Удэ надвигаются травмоопасные дни

Минздрав опубликовал список мест, где можно будет получить медицинскую помощь в период новогодних праздников
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Текст: Номер один
На Улан-Удэ надвигаются травмоопасные дни

Ни для кого не секрет, что по статистике в новогодние праздники резко увеличивается количество вызовов скорой помощи. Одна из наиболее распространенных причин — травмы, зачастую вызванные неправильным использованием пиротехнических изделий.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия заблаговременно опубликовало список мест, где граждане могут получить необходимую им медицинскую помощь.

На случай проблем со здоровьем в г. Улан-Удэ круглосуточно работают травмпункты по адресам: ул. Куйбышева, 18 и бульвар Карла Маркса, 12.

Детский травмпункт находится в Детской республиканской клинической больнице по проспекту Строителей, 2а.

С травмами глаз нужно обращаться в глазной травмпункт в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко по ул. Павлова, 12 (терапевтический корпус).

Неотложную и экстренную стоматологическую помощь детям и взрослым в г. Улан-Удэ будут круглосуточно оказывать в Республиканской стоматологической поликлинике (ул. Пирогова, 15а) с 28 декабря по 9 января.

В Иволгинской и Заиграевской районных больницах – кабинет стоматолога будет работать 30 декабря и 3, 6, 8 января (график уточняйте в учреждениях).

Поликлиники в Улан-Удэ будут работать 30, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января с 9:00 до 15:00. В остальные дни с 10:00 до 15:00 в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи. Выездные бригады «неотложки» будут работать в те же дни, что и поликлиники, а также 4 января (вызов можно оформить с 8:00 до 19:00).

Фото: Номер один

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