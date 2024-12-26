Жители Улан-Удэ «потеряли» 30 маршрут

В социальных сетях улан-удэнцы сообщают о том, что не могут дождаться маршруток. В частности, больше всего недовольства вызывает маршрут №30.

«Что у нас в городе с 30 маршрутом? Почему уже вторую неделю не можем уехать на работу? Ждем по часу и в итоге каждый день уезжаем на такси. В приложении тоже не отслеживается», - вопрошают горожане.

Другие пассажиры общественного транспорта соглашаются – некоторые маршруты практические исчезли с улиц нашего города.

«Раньше, помню, 29 и 30 ходили каждые пять минут. Они были практически единственным маршрутом, на котором можно было без пересадки добраться с улицы Ключевской до ПВЗ. Но пустили трамваи 7 и 8. Люди пересели на трамвай, маршрут стал не выгоден», - предполагают пассажиры.

Председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев недавно сообщал о том, что если еще несколько лет назад в Улан-Удэ насчитывалось 2100 водителей маршруток, то потом их количество сократилось до 1300. Сейчас же в городе осталось всего 366 маршруток.





Фото: "Номер один"