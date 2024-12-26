В Бурятии полицейские проверили 2 400 человек

Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального Министерства внутренних дел по Республике Бурятия подвело итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2024».

Сотрудники полиции совместно с иными субъектами системы профилактики проверили более 2 400 граждан (94,1 % от общего числа), находящихся на профилактическом учете в органах внутренних дел. Это семейные дебоширы, лица, больные алкоголизмом и наркоманией, а также состоящие либо формально подпадающие под административный надзор.

«По результатам проверок выявлено и дополнительно поставлено на профилактический учет 158 человек, систематически допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере. К административной ответственности привлечены более 390 граждан, в том числе, за нанесение побоев – 23, нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 13, мелкое хулиганство – 13, распитие алкогольных напитков и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения – 82», – перечислили в ведомстве.

Кроме того, в период проведения операции полицейскими выявлено и раскрыто 62 преступления, из них 49 превентивного характера.