Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с новым, 2025 годом!Уходящий 2024 год был наполнен важными событиями в политической и социально-экономической жизни республики.Общими усилиями мы продолжали развивать экономику Бурятии, делать все, чтобы жизнь наших земляков становилась комфортнее, а республика успешной. Возводили новые школы и детские сады, оснащали больницы оборудованием, ремонтировали дороги и мосты и готовили высокопрофессиональные кадры.Седьмой созыв республиканского парламента продолжает свою работу. Депутатами принимаются новые и совершенствуются действующие законы, направленные на развитие республики, проводится большая работа на избирательных округах. Впереди еще много важных задач, над которыми мы вместе будем трудиться.С особым чувством благодарности мы поздравляем тех, кто защищает интересы нашей страны. Славные и отважные сыны Бурятии достойно выполняют боевые задачи в специальной военной операции, проявляют мужество и героизм. Про храбрость и отвагу наших земляков-воинов знает весь мир. Мы гордимся каждым из них. Спасибо им за стойкость, верность воинскому долгу и преданность Родине. Благодарим наших земляков, оказывающих помощь нашим бойцам и их семьям.Пусть 2025 год, год юбилея Великой Победы, принесет нашей стране новые достижения, а каждой семье – счастье, мир и благополучие.Хүндэтэ нютагаархин! Үнгэржэ байгаа жэлнай үйлэ хэрэгүүдээр ехэ баян байгаа. Гаража байһан шэнэ жэлдэ урдаа олон зорилгонуудые табижа, бүхы түсэбүүдээ бэелүүлхэбди. Эсэгэ Ороноо хамгаалжа байһан баатар сэрэгшэдээ булта дэмжэжэ, Илалтын түлөө ехэ ажал ябуулнабди. Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө Шэнэ 2025 оноор үнэн зүрхэнһөө хани халуунаар амаршалнаб. Та бүгэдэндэ элүүр энхэ, ута наhатай, удаан жаргалтай, буян хэшэгтэй, амгалан тайбан ажаhуухыетнай хүсэнэб! Шэнэ жэлээр!