Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек»
Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек». В 2025 году все смены будут посвящены 100-летию детского лагеря.
- В следующем году легендарный Международный детский центр «Артек» отметит своё 100-летие. В честь юбилея все смены 2025 года будут наполнены праздничными событиями. Это образовательные программы, творческие проекты, спортивные соревнования и многое другое – всё, чтобы сделать отдых незабываемым, - сообщили
На путевку в «Артек» могут претендовать ребята, достигшие успехов в учебной, спортивной, научной или творческой деятельности.
Для подачи заявки необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте «Артек» https://артек.дети;
- Прикрепить подтверждающие документы о достижениях за последние 3 года (грамоты, сертификаты, благодарственные письма);
- Выбрать смену и отправить заявку.
Все подробности о том, как правильно подать заявку – в разделе «Информация для родителей» на сайте.
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Фото: ru.freepik.com