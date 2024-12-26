Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек». В 2025 году все смены будут посвящены 100-летию детского лагеря.

- В следующем году легендарный Международный детский центр «Артек» отметит своё 100-летие. В честь юбилея все смены 2025 года будут наполнены праздничными событиями. Это образовательные программы, творческие проекты, спортивные соревнования и многое другое – всё, чтобы сделать отдых незабываемым, - сообщили

На путевку в «Артек» могут претендовать ребята, достигшие успехов в учебной, спортивной, научной или творческой деятельности.

Для подачи заявки необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте «Артек» https://артек.дети;

- Прикрепить подтверждающие документы о достижениях за последние 3 года (грамоты, сертификаты, благодарственные письма);

- Выбрать смену и отправить заявку.

Все подробности о том, как правильно подать заявку – в разделе «Информация для родителей» на сайте.

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Фото: ru.freepik.com