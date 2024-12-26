В купе можно будет перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными

С 1 января 2025 года в стране изменятся правила перевозки домашних животных в поездах.

Например, в поездах дальнего следования больше не нужно будет выкупать целое купе для проезда с кошкой или собакой. То, что с вами будет питомец другие попутчики увидят при покупке билета на сайте РЖД.

В том числе изменится оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе – оно станет бесплатным. При выкупе купе можно будет вне зависимости от числа занятых мест перевозить до 4-х крупных собак или переносок с животными.

Фото: Номер один