Общество 26.12.2024 в 15:11
В купе можно будет перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными
Правила провоза домашних питомцев в поездах изменятся после Нового года
Текст: Номер один
С 1 января 2025 года в стране изменятся правила перевозки домашних животных в поездах.
Например, в поездах дальнего следования больше не нужно будет выкупать целое купе для проезда с кошкой или собакой. То, что с вами будет питомец другие попутчики увидят при покупке билета на сайте РЖД.
В том числе изменится оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе – оно станет бесплатным. При выкупе купе можно будет вне зависимости от числа занятых мест перевозить до 4-х крупных собак или переносок с животными.
Фото: Номер один
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