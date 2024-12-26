Общество 26.12.2024 в 15:15

В Улан-Удэ открыли сегодня новый детский сад

Двухэтажный корпус детского сада построен после сноса двух старых аварийных зданий
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открыли сегодня новый детский сад

Детсад школы № 48 стал настоящим новогодним подарком для жителей микрорайона Шишковка в Железнодорожном районе Улан-Удэ. 240 малышей уже начали его посещать.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравили детей, родителей и коллектив с новосельем.

- Поздравляю с открытием еще одного детского сада. Здесь есть все, чтобы наши дети росли здоровыми, разносторонне развитыми, чтобы перед ними были открыты все дороги. Захотели стать летчиками – стали, хлеборобами, учителями, врачами – пусть все осуществится. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина в Бурятии многое делается: строим не только детсады, но и школы, лечебные учреждения, дороги, объекты культуры. И будем работать дальше, чтобы наша Бурятия и Россия становились красивее, сильнее и счастливее, - сказал Алексей Цыденов.

- Сад получился яркий, красивый и пусть здесь всегда царят улыбки наших малышей. Я с большим удовольствием желаю нашим детишкам здоровья, родителям - силы, терпения, а воспитателям - радости от работы. С новосельем и с наступающим Новым Годом! - сказал Игорь Шутенков.

Двухэтажный корпус детского сада построен после сноса двух старых аварийных зданий, это 22-й детский сад, построенный в Улан-Удэ за последние пять лет. Он относится к структуре городской школы №48, корпус которой расположен неподалеку.

В детском саду есть светлые просторные помещения для 10 возрастных групп, музыкальный и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок. Здесь созданы современные условия для воспитания и развития детей.

- Мне очень нравится наш детский сад. Здесь много игрушек, нас вкусно кормят и мы играем на улице. Классный детский сад, классные игрушки и классные воспитатели, - сказала воспитанница детского сада школы № 48 Катя.

В новом доме для малышей работают 40 сотрудников, от нянечек до воспитателей, штат уже укомплектован.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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