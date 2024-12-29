Общество 29.12.2024 в 07:00

Герои и антигерои года в Бурятии

Какие люди и события больше всего запомнились в уходящем году
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Текст: Лариса Ситник
Герои и антигерои года в Бурятии
В уходящем году «Номер один» рассказывал о самых разных людях и событиях. Чьи-то истории трогали за душу, какие-то пугали или, наоборот, восхищали. В этом материале мы собрали самые резонансные истории – те события, которые не оставили равнодушными никого.

Спасли из ада

Пожалуй, одной из наиболее запомнившихся, но не самых хороших историй уходящего года можно назвать усть-баргузинскую.

В апреле 2024 года жители Усть-Баргузина заметили в окне одного из домов совершенно голых маленьких детей, которые стучали в стекло изнутри. Встревоженные прохожие сообщили об увиденном в полицию.

Когда сотрудники поселкового отделения МВД вошли в дом, их глазам предстал настоящий ад. В жилище царил полный разгром. Здесь полицейские обнаружили четверых детей, которым на тот момент было четыре, два, три года и десять месяцев.


Нерадивую 22-летнюю мать лишили родительских прав. Бабушки забирать детишек отказались. Всех детей взяла под опеку одна из семей в Усть-Баргузине.

Однако вскоре над детьми вновь нависла угроза - на СВО погиб их отец. Лишенная родительских прав мамаша срочно вернулась в Усть-Баргузин и объявила, что будет добиваться восстановления в родительских правах. Женщина рассчитывала получить многомилионные выплаты. К тому времени она уже вышла замуж за уголовника. На ее защиту неожиданно встал депутат Госдумы по партийному списку КПРФ от Бурятии, Забайкальского края и Амурской области Вячеслав Мархаев.

В конце ноября Баргузинский районный суд лишил жительницу поселка Усть-Баргузина компенсационной выплаты за гибель ее бывшего мужа на СВО и права на получение удостоверения «Член семьи участника специальной военной операции». Сторона лишенной родительских прав новобрачной уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу.

Надежный тыл

Главный редактор «Номер один» Оксана Сажинова в ноябре 2024 года побывала в ДНР и в госпиталях Москвы. О командировке она рассказала в двух больших репортажах. Приведем здесь наиболее яркие моменты.

«С утра с новыми мамочками - Ольгой и Татьяной, прибывшими из Кижинги, получив в полпредстве четкие инструкции, со списками бойцов и термосумками мы погрузились в машину и поехали навещать наших раненых земляков.

В центральном, в Бурденко разговорились с медсестрами. Бурятию благодарили за то, что навещает своих.

— Я не видела больше никакие регионы. Матушки приходят, волонтеры, а так, чтобы регион постоянно навещал, нет больше такого».

«На улицах Донецка веселая молодежь, работают рестораны, магазины. Обычная городская суета. В темноте нет ни намека на военные действия. Линия фронта уже далеко. Нашей задачей было развезти посылки бойцам и волонтерам.


Дольше всего задержались в палатках наших волонтеров. Первая стоит на самой границе с Крымом. В палатке всем заведует Анна. Муж Анны погиб на СВО. Дома трое детей. Сюда приехала, чтобы побывать там, где был любимый человек.

Побывали в юрте, которая находится в Армянске. Юрта работает так же, как и палатка. Здесь можно постирать одежду, принять душ и даже попариться в баньке, которая стоит во дворе. Чистая, пахнет деревом.

В юрте мы были совсем недолго. Поехали в Симферополь. У нас встреча с Элеонорой. Буряточка по рождению, она уже несколько лет живет здесь. Элеонора – одна из основательниц бурятского волонтерского движения в Крыму. Молодая мать двоих детей, она с самого начала СВО с нашими.

— Когда у нас сгорела одна палатка, мы решили вообще закрыть эту точку, — рассказывает Элеонора во время нашей беседы о палатках. — Не было сил начинать сначала. А ребята, военные, наши земляки, говорят: «Вы что?! Вы же символ! Если вы свернетесь, мы поймем, что тыл сдался и все уехали домой, оставили нас…». Для них это частичка родины

В разговоре Элеонора очень точно объясняет, что палатки — это не про еду.

— Со всей России же к нам заходят. И они искренне удивляются: «Как так? И вы так далеко приехали? И вот здесь поставили, и приезжаете, и помогаете?!». И для них это все настолько удивительно. Говорят, что мы удивительный народ. Говорят, вот закончится все, и они обязательно приедут в Бурятию посмотреть, что за люди там такие. То есть у нас ребята наши военные славой, смелостью бурят гремят, а тут еще и мы, люди простые, которые за своими готовы идти».

Врач-волшебник

Рассказать о деревенском враче Сергее Малышеве нас попросила мама одного из его пациентов. И мы не смогли отказать женщине в ее просьбе.

Сергей Малышев - уроженец Забайкальского края. Там он окончил Читинскую государственную медицинскую академию, три года отработал медбратом в реанимации в краевой клинической больнице в Чите.


К моменту окончания медакадемии Сергей уже создал семью. Его супруга также отучилась на врача и стала педиатром. Десять лет назад молодые врачи решили поучаствовать в программе «Земский доктор» и переехали в Бурятию, в Заиграевский район.

- В Новобрянской районной больнице анестезиологом-реаниматологом я работаю с июля 2013 года. Сейчас стал заведующим стационаром. Здесь, в Новой Бряни, оказывается вся экстренная помощь по Заиграевскому району, - говорит доктор.

Мы спросили у Сергея, есть ли у него желание переехать из Бурятии в какой-либо другой регион. Но он уверенно ответил, что останется с семьей здесь, в нашей республике.

Усатый нянь

Никита Галлас устроился в детский сад, когда ему было всего 24 года. Приобрести опыт оказалось непросто, пришлось пробираться через тернии устоявшихся стереотипов.

- Окончив факультет иностранных языков, я вообще не знал, куда идти работать. Помню, как листал вакансии, пока не увидел «требуется воспитатель в Baby Way», – рассказывает Никита.


Провести день с воспитателем детского сада оказалось труднее, чем мы думали. Малышня то и дело бегала, прыгала и кричала. Спустя пару часов в ушах был лишь пронзительный звон, а левый глаз немного начал подергиваться…

– Терпение приходит со временем. После взаимодействия с детьми я стал совершенно другим человеком. Что-то внутри словно перевернулось, когда пришло осознание, что это не «просто работа», а «невероятных размеров ответственность». Благодаря детям мне удалось овладеть навыком самоконтроля, приобрести эмоциональную стабильность и стать сдержанным. До работы в детском саду я таким не был.

Из Эквадора - в Бурятию

Республика Эквадор радикально отличается от Бурятии, но, тем не менее, Ирина Эндара, ее муж Пауль Саларас и пятилетняя дочь Амалия решили сменить город Кито на солнечный Улан-Удэ.

Можно сказать, что Ирину Эндару потянули в Россию ее корни. Ее мама - русская, а отец - коренной эквадорец. Девушка хорошо говорит на русском. Она окончила факультет психологии Санкт-Петербургского госуниверситета. Нам удалось встретиться с Ириной, чтобы поговорить о ее переезде в Бурятию и жизни в Эквадоре.


На переезд в Россию семья решилась главным образом потому, что очень хотела, чтобы маленькая Амалия разговаривала на русском языке. «Если она не выучит хорошо язык, то не сможет общаться с моей мамой, ее бабушкой. А мама уже позабыла испанский», - рассказывала нам Ирина.

Во-вторых, Ирина чувствовала связь с Россией. После учебы в России, когда она вернулась в Эквадор, то очень скучала по нашей стране, «не могла найти себе место, жалела, что не осталась. В течение семи лет вынашивала идею переезда в Россию».

В-третьих, на переезд семья решилась из-за того, что в Эквадоре очень опасно. Там производится кокаин, сильно развита наркоторговля.

В Бурятии Ирине нравится то, что рядом есть Байкал и природа.

«Здесь безопасно, люди, несмотря на грубость, все же доброжелательны. Буряты очень любознательны и гостеприимны, от них я не чувствую агрессии. Мне здесь очень комфортно, и ощущение постоянной тревоги прошло. Я не боюсь за дочку, она может сама спокойна играть во дворе. В Эквадоре очень небезопасно, особенно вечером, могут обокрасть, изнасиловать или убить. Дочке здесь нравится. В садик пошла именно здесь, у нее были очень хорошие воспитатели. Сейчас она ходит с большим удовольствием в школу.

Нравится, что буряты не утратили связь со своими традициями, чтут культуру своих предков. Я считаю, что это очень важно для духовного развития и возрождение древних традиций спасает мир», - рассказывала «Номер один» Ирина Эндара.

Дождь в ноябре и упавшая елка

Главным героем накануне зимы стал дождь. В конце ноября на Бурятию обрушилась погодная аномалия. В республике за несколько дней выпало очень много снега. К тому же циклон принес не только снегопад, но и дождь. Впервые в современной истории города дождевые лужи пришлось откачивать всего за три дня до наступления календарной зимы.

Непогода чуть не оставила горожан без главной елки. 30 ноября на площади Советов переломилась и упала зеленая красавица.


Сейчас на площади Советов установлена новая, уже наряженная елочка стоимостью 3,7 млн рублей. Деньги на покупку символа Нового года выделил Комбинат по благоустройству.

Вдохновляющих людей, позитивных событий и невероятных историй было намного больше, их все не уместить в статью, и мы надеемся, что в новом, 2025 году мы сумеем познакомиться с удивительными людьми, нашими гостями, земляками, которые расскажут много интересных историй из жизни!

Фото: «Номер один» и героев публикации

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