Герои и антигерои года в Бурятии

Когда сотрудники поселкового отделения МВД вошли в дом, их глазам предстал настоящий ад. В жилище царил полный разгром. Здесь полицейские обнаружили четверых детей, которым на тот момент было четыре, два, три года и десять месяцев.







«На улицах Донецка веселая молодежь, работают рестораны, магазины. Обычная городская суета. В темноте нет ни намека на военные действия. Линия фронта уже далеко. Нашей задачей было развезти посылки бойцам и волонтерам.





Рассказать о деревенском враче Сергее Малышеве нас попросила мама одного из его пациентов. И мы не смогли отказать женщине в ее просьбе.







Сергей Малышев - уроженец Забайкальского края. Там он окончил Читинскую государственную медицинскую академию, три года отработал медбратом в реанимации в краевой клинической больнице в Чите.





- Окончив факультет иностранных языков, я вообще не знал, куда идти работать. Помню, как листал вакансии, пока не увидел «требуется воспитатель в Baby Way», – рассказывает Никита.





Можно сказать, что Ирину Эндару потянули в Россию ее корни. Ее мама - русская, а отец - коренной эквадорец. Девушка хорошо говорит на русском. Она окончила факультет психологии Санкт-Петербургского госуниверситета. Нам удалось встретиться с Ириной, чтобы поговорить о ее переезде в Бурятию и жизни в Эквадоре.





Непогода чуть не оставила горожан без главной елки. 30 ноября на площади Советов переломилась и упала зеленая красавица.







В уходящем году «Номер один» рассказывал о самых разных людях и событиях. Чьи-то истории трогали за душу, какие-то пугали или, наоборот, восхищали. В этом материале мы собрали самые резонансные истории – те события, которые не оставили равнодушными никого.Пожалуй, одной из наиболее запомнившихся, но не самых хороших историй уходящего года можно назвать усть-баргузинскую.В апреле 2024 года жители Усть-Баргузина заметили в окне одного из домов совершенно голых маленьких детей, которые стучали в стекло изнутри. Встревоженные прохожие сообщили об увиденном в полицию.Нерадивую 22-летнюю мать лишили родительских прав. Бабушки забирать детишек отказались. Всех детей взяла под опеку одна из семей в Усть-Баргузине.Однако вскоре над детьми вновь нависла угроза - на СВО погиб их отец. Лишенная родительских прав мамаша срочно вернулась в Усть-Баргузин и объявила, что будет добиваться восстановления в родительских правах. Женщина рассчитывала получить многомилионные выплаты. К тому времени она уже вышла замуж за уголовника. На ее защиту неожиданно встал депутат Госдумы по партийному списку КПРФ от Бурятии, Забайкальского края и Амурской области Вячеслав Мархаев.В конце ноября Баргузинский районный суд лишил жительницу поселка Усть-Баргузина компенсационной выплаты за гибель ее бывшего мужа на СВО и права на получение удостоверения «Член семьи участника специальной военной операции». Сторона лишенной родительских прав новобрачной уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу.Главный редактор «Номер один» Оксана Сажинова в ноябре 2024 года побывала в ДНР и в госпиталях Москвы. О командировке она рассказала в двух больших репортажах. Приведем здесь наиболее яркие моменты.«С утра с новыми мамочками - Ольгой и Татьяной, прибывшими из Кижинги, получив в полпредстве четкие инструкции, со списками бойцов и термосумками мы погрузились в машину и поехали навещать наших раненых земляков.В центральном, в Бурденко разговорились с медсестрами. Бурятию благодарили за то, что навещает своих.— Я не видела больше никакие регионы. Матушки приходят, волонтеры, а так, чтобы регион постоянно навещал, нет больше такого».Дольше всего задержались в палатках наших волонтеров. Первая стоит на самой границе с Крымом. В палатке всем заведует Анна. Муж Анны погиб на СВО. Дома трое детей. Сюда приехала, чтобы побывать там, где был любимый человек.Побывали в юрте, которая находится в Армянске. Юрта работает так же, как и палатка. Здесь можно постирать одежду, принять душ и даже попариться в баньке, которая стоит во дворе. Чистая, пахнет деревом.В юрте мы были совсем недолго. Поехали в Симферополь. У нас встреча с Элеонорой. Буряточка по рождению, она уже несколько лет живет здесь. Элеонора – одна из основательниц бурятского волонтерского движения в Крыму. Молодая мать двоих детей, она с самого начала СВО с нашими.— Когда у нас сгорела одна палатка, мы решили вообще закрыть эту точку, — рассказывает Элеонора во время нашей беседы о палатках. — Не было сил начинать сначала. А ребята, военные, наши земляки, говорят: «Вы что?! Вы же символ! Если вы свернетесь, мы поймем, что тыл сдался и все уехали домой, оставили нас…». Для них это частичка родиныВ разговоре Элеонора очень точно объясняет, что палатки — это не про еду.— Со всей России же к нам заходят. И они искренне удивляются: «Как так? И вы так далеко приехали? И вот здесь поставили, и приезжаете, и помогаете?!». И для них это все настолько удивительно. Говорят, что мы удивительный народ. Говорят, вот закончится все, и они обязательно приедут в Бурятию посмотреть, что за люди там такие. То есть у нас ребята наши военные славой, смелостью бурят гремят, а тут еще и мы, люди простые, которые за своими готовы идти».К моменту окончания медакадемии Сергей уже создал семью. Его супруга также отучилась на врача и стала педиатром. Десять лет назад молодые врачи решили поучаствовать в программе «Земский доктор» и переехали в Бурятию, в Заиграевский район.- В Новобрянской районной больнице анестезиологом-реаниматологом я работаю с июля 2013 года. Сейчас стал заведующим стационаром. Здесь, в Новой Бряни, оказывается вся экстренная помощь по Заиграевскому району, - говорит доктор.Мы спросили у Сергея, есть ли у него желание переехать из Бурятии в какой-либо другой регион. Но он уверенно ответил, что останется с семьей здесь, в нашей республике.Никита Галлас устроился в детский сад, когда ему было всего 24 года. Приобрести опыт оказалось непросто, пришлось пробираться через тернии устоявшихся стереотипов.Провести день с воспитателем детского сада оказалось труднее, чем мы думали. Малышня то и дело бегала, прыгала и кричала. Спустя пару часов в ушах был лишь пронзительный звон, а левый глаз немного начал подергиваться…– Терпение приходит со временем. После взаимодействия с детьми я стал совершенно другим человеком. Что-то внутри словно перевернулось, когда пришло осознание, что это не «просто работа», а «невероятных размеров ответственность». Благодаря детям мне удалось овладеть навыком самоконтроля, приобрести эмоциональную стабильность и стать сдержанным. До работы в детском саду я таким не был.Республика Эквадор радикально отличается от Бурятии, но, тем не менее, Ирина Эндара, ее муж Пауль Саларас и пятилетняя дочь Амалия решили сменить город Кито на солнечный Улан-Удэ.На переезд в Россию семья решилась главным образом потому, что очень хотела, чтобы маленькая Амалия разговаривала на русском языке. «Если она не выучит хорошо язык, то не сможет общаться с моей мамой, ее бабушкой. А мама уже позабыла испанский», - рассказывала нам Ирина.Во-вторых, Ирина чувствовала связь с Россией. После учебы в России, когда она вернулась в Эквадор, то очень скучала по нашей стране, «не могла найти себе место, жалела, что не осталась. В течение семи лет вынашивала идею переезда в Россию».В-третьих, на переезд семья решилась из-за того, что в Эквадоре очень опасно. Там производится кокаин, сильно развита наркоторговля.В Бурятии Ирине нравится то, что рядом есть Байкал и природа.«Здесь безопасно, люди, несмотря на грубость, все же доброжелательны. Буряты очень любознательны и гостеприимны, от них я не чувствую агрессии. Мне здесь очень комфортно, и ощущение постоянной тревоги прошло. Я не боюсь за дочку, она может сама спокойна играть во дворе. В Эквадоре очень небезопасно, особенно вечером, могут обокрасть, изнасиловать или убить. Дочке здесь нравится. В садик пошла именно здесь, у нее были очень хорошие воспитатели. Сейчас она ходит с большим удовольствием в школу.Нравится, что буряты не утратили связь со своими традициями, чтут культуру своих предков. Я считаю, что это очень важно для духовного развития и возрождение древних традиций спасает мир», - рассказывала «Номер один» Ирина Эндара.Главным героем накануне зимы стал дождь. В конце ноября на Бурятию обрушилась погодная аномалия. В республике за несколько дней выпало очень много снега. К тому же циклон принес не только снегопад, но и дождь. Впервые в современной истории города дождевые лужи пришлось откачивать всего за три дня до наступления календарной зимы.Сейчас на площади Советов установлена новая, уже наряженная елочка стоимостью 3,7 млн рублей. Деньги на покупку символа Нового года выделил Комбинат по благоустройству.Вдохновляющих людей, позитивных событий и невероятных историй было намного больше, их все не уместить в статью, и мы надеемся, что в новом, 2025 году мы сумеем познакомиться с удивительными людьми, нашими гостями, земляками, которые расскажут много интересных историй из жизни!Фото: «Номер один» и героев публикации