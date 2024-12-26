Общество 26.12.2024 в 15:34

Как правильно выбирать мандарины

Чтобы фрукты принесли пользу, а не вред для здоровья
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Текст: Татьяна Жамсуева
Как правильно выбирать мандарины
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У большинства мандарины ассоциируются с зимой и празднованием Нового года. Кроме праздничной атмосферы, цитрусы дарят заряд здоровья – они богаты витамином С, укрепляющим иммунитет, и клетчаткой, полезной для пищеварения.

Рекомендации от Роспотребнадзора, как выбрать самые вкусные мандарины.

При покупке тщательно осмотрите плод. Они должны быть правильной формы. Хвостик с зелеными листьями не всегда является показателем свежести мандаринов. Чем светлее плод, тем кислее мякоть. Увесистые плоды более сладкие.

Покупайте, если он ароматный, упругий, кожура должна иметь равномерный окрас и быть пористой.

Не стоит брать мандарины, если есть признаки гнили и плесени, они слишком мягкие или твердые и сухие, есть вмятины, кожура повреждена.

В 100 гр. продукта всего 38 ккал., пищевые волокна – 1,9 г., вода – 88 г., белки - 0,8 г., жиры – 0,2 г., углеводы – 7,5 г.

Общие правила:

1. Не приобретайте фрукты в несанкционированных местах торговли.

2. Продавец должен работать в санитарной одежде, с бейджиком, где указаны фамилия и имя продавца.

3. У продавца при себе должна быть медицинская книжка и документы, подтверждающие происхождение и качество продукции.

4. Продукция должна быть сертифицирована, с оформленной декларацией о соответствии.

Тщательно мойте фрукты перед употреблением.

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мандарины

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