Жители Улан-Удэ жалуются на работу светофоров

Как недавно сообщал «Номер один», постоянные дорожные реформы вызывают самую разную реакцию у жителей Улан-Удэ. Последняя самая заметная реформа в центре города – строительство светофора на трамвайной остановке «Советская». Однако работа не только этого светофора возмущает пешеходов.

В соцсетях улан-удэнцы выражают недовольство слишком коротким временем работы светофоров для пешеходов.

«Куда можно обратиться с просьбой увеличить время горения зелёного сигнала для пешеходов на остановке «Мегатитан»? 10 секунд на две дороги с двумя полосами во льду, вы издеваетесь? Так же увеличили время красного сигнала (полторы минуты). Вот ты стоишь, ждешь, а мимо все маршрутки, трамваи проезжают», - возмущаются жители столицы Бурятии.

«Сейчас при мне бабушка побежала на красный, пока машин мало было, чуть не поскользнулась, на трамвай бежала», - пишут люди.

Также время работы светофора для пешеходов просят продлить на остановке «Товары Бурятии», «тоже хотя бы на 5 секунд. Очень скользко, не успеваешь перейти через две дороги», - пишут горожане.

По трамвайной остановке «Площадь Советов» люди также высказывают свои мнения.

«На трамвайной остановке «Советская» установили светофор. Проблема в том, что красный свет для пешехода длится почти две минуты, за это время трамвай проезжает. Пассажиры пропускают трамвай, затем толпа идёт на перрон - он очень узкий, получается столпотворение с выходящими из трамвая пассажирами. Нельзя уменьшить хотя бы до 60-90 сек»

Напомним, проблемой с новым светофором на остановке «Площадь Советов» озадачились и депутаты.

«Нужны корректировки. На бумаге, по расчетам, было все гладко. Сейчас фактически все выгоды получили только автомобилисты. Они проезжают гораздо быстрее (чем до появления светофора – прим.). Но требуется полноценная синхронизация со светофором возле «Спутника». И когда считали количество людей, считали летом. Понятно, что зимой в шубах, с сумками, люди занимают несколько больше места. Это ошибка проектировочная – там на самом деле просто очень узкий участок», - говорит Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.

Как отмечает муниципальный депутат, дано поручение, чтобы найти возможность улучшить ситуацию.





Фото: "Номер один"