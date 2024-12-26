Общество 26.12.2024 в 16:55

Бездомные собаки из Бурятии отправятся на ПМЖ в Швейцарию

Также часть хвостатых переехала в Москву и Сочи

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Бездомные собаки из Бурятии отправятся на ПМЖ в Швейцарию

Бродячие четвероногие из Улан-Удэ обретают новых хозяев за пределами Улан-Удэ и республики. Как сообщает местный фонд помощи животным «Собака счастья», за декабрь семь их питомцев разъехались по другим городам и странам. И ещё четыре в конце ноября.

«Для нас это не просто пристрой в семью. Это пристрой в лучшие условия, которых мы практически не встречаем на территории Бурятии. Мы очень благодарны за возможность отправлять наших хвостатых в лучшую жизнь!», - рассказывают сотрудники «Собаки счастья».

В декабре собаки из Бурятии отправились в Москву и Сочи, а под конец осени сразу четыре питомца уехали в российскую столицу с последующим переездом в Швейцарию. «Давайте в следующем году продолжим так же, а может, даже лучше!», – призывают в фонде.

 
Фото: "Номер один"

Теги
собаки приют переезд

Все новости

Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»
27.12.2024 в 13:51
Иркутские дайверы устроили подводный хоровод
27.12.2024 в 13:23
«Мать Бурятия» переоделась в новый образ
27.12.2024 в 13:15
В Бурятии мужчина с деменцией бродил раздетым по городу
27.12.2024 в 13:07
В канализации Улан-Удэ нашли бачок омывателя от Жигули
27.12.2024 в 12:47
T2 подводит итоги 2024 года
27.12.2024 в 12:25
В Бурятии наградили талантливую молодежь
27.12.2024 в 11:53
В Улан-Удэ открыли отремонтированный трамвайный цех
27.12.2024 в 11:37
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок
27.12.2024 в 11:13
В Бурятии новым главой района стал бывший следователь
27.12.2024 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»
Он будет отвечать за патриотическую работу
27.12.2024 в 13:51
Иркутские дайверы устроили подводный хоровод
Байкальское дно украсила самая нестандартная новогодняя ёлка
27.12.2024 в 13:23
В Бурятии наградили талантливую молодежь
Они проявили себя  в сферах науки, спорта, искусства, творчества, волонтерства
27.12.2024 в 11:53
В Улан-Удэ открыли отремонтированный трамвайный цех
Это был первый капитальный ремонт за 56 лет
27.12.2024 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru