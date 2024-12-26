Бездомные собаки из Бурятии отправятся на ПМЖ в Швейцарию

Бродячие четвероногие из Улан-Удэ обретают новых хозяев за пределами Улан-Удэ и республики. Как сообщает местный фонд помощи животным «Собака счастья», за декабрь семь их питомцев разъехались по другим городам и странам. И ещё четыре в конце ноября.

«Для нас это не просто пристрой в семью. Это пристрой в лучшие условия, которых мы практически не встречаем на территории Бурятии. Мы очень благодарны за возможность отправлять наших хвостатых в лучшую жизнь!», - рассказывают сотрудники «Собаки счастья».

В декабре собаки из Бурятии отправились в Москву и Сочи, а под конец осени сразу четыре питомца уехали в российскую столицу с последующим переездом в Швейцарию. «Давайте в следующем году продолжим так же, а может, даже лучше!», – призывают в фонде.



Фото: "Номер один"