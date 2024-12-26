В Бурятии организовали конкурс на самую креативную елку-сувенир

В ресурсном эколого-биологическом центре состоялся детский конкурс на лучшую елку, сделанную своими руками (возрастное ограничение 0+). Конкурсанты отправляли свои работы со всех районов республики.

На суд жюри было представлено 319 работ. Одним из основных критериев конкурса было использование экологичных материалов, возможность их утилизации или переработки.

- Выбирать было не просто. Каждая композиция достойна отдельного внимания. Ребята использовали пробки, ветки, шишки, продукты питания для создания своих шедевров. Я хочу поблагодарить родителей и детей от лица лесников за активную жизненную позицию и творческий подход, просмотр самодельных елок по- настоящему зарядил праздничным настроением. Ребята не только получают удовольствие от процесса, но и учатся бережному отношению к природе, получают экологическое воспитание, - отметила Ольга Ефимова, консультант РАЛХ.

Конкурс проводится ежегодно, в преддверии Нового года и уже по традиции специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства выступают в качестве председателей конкурсной комиссии.

Возрастное ограничение 0+

Фото: РАЛХ