Ресурсный центр поддержки ТОС Бурятии подвел итоги года

Ресурсный центр поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Бурятии подвел итоги работы в 2024 году. По словам руководителя центра Туяны Плотохоновой, этот год стал значимым по развитию местного самоуправления (МСУ) республики, внедрению новых инициатив и активизации гражданского участия на местах.

В течение года Ресурсный центр провел более 50 мероприятий, включая семинары, тренинги, круглые столы и выездные консультации для членов ТОС, органов МСУ, депутатов по различным темам, среди которых управление проектами, привлечение финансирования, организация общественных мероприятий и взаимодействие с органами власти.

Старт масштабной работе был дан в январе 2024 года - состоялся съезд лидеров территориального самоуправления с участием более 1800 активистов. По итогам мероприятия увеличен призовой фонда республиканского конкурса «Лучший ТОС» на 10 млн, теперь он составляет 80 млн. рублей.

В 2024 году руководитель Ресурсного центра поддержки ТОС Бурятии Туяна Плотохонова включена в президиум Общенациональной Ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления (ОАТОС), куда входят 35 представителей из 89 регионов страны. В течение года вместе с коллегами она рассказывала об опыте республики на федеральных и дальневосточных конгрессных мероприятиях.

На общероссийском форуме местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ. Бурятия награждена гран-при за многолетнюю и эффективную систему поддержки развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации.

В течение трех месяцев специалистами Ресурсного центра проведен цикл обучающих семинаров по социальному проектированию. Обучением охвачено 576 человек. По итогам направлена 21 заявка для участия в федеральных грантовых конкурсах (результаты ожидаются в январе 2025 г.). В 2024 году ТОСами за счет грантовых средств привлечено более 4 млн. рублей.

С целью создания партнерства в сфере туризма, развития местного туризма и устойчивого развития территорий был проведен семинар с привлечением федерального тренера «Взаимодействие ТОС с туризмом».

Для обмена опытом и презентации лучших практик Ресурсный центр проводил выездные мероприятия в Селенгинском и Баргузинском районах Бурятии.

Территориальные общественные самоуправления являются постоянными участниками Муниципального форума республики. В этом году они стали соорганизатором площадки «Инициативные проекты – решаем вместе». На пленарной части форума 36 активистов награждены нагрудным знаком «Лидер ТОС».

Фото: правительство РБ