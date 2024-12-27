Общество 27.12.2024 в 09:35

Благодаря судебным приставам многодетная семья воссоединилась под Новый год

До этого у обоих родителей забрали трех несовершеннолетних детей за  злоупотребление алкоголем
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Текст: Служба информации "Номер один"
Благодаря судебным приставам многодетная семья воссоединилась под Новый год

Благодаря судебным приставам многодетная семья в Еравнинском районе воссоединилась под Новый год. До этого у обоих родителей забрали трех несовершеннолетних детей за злоупотребление алкоголем.

- Из-за злоупотребления спиртными напитками и отсутствия работы многодетные родители еще в начале 2024 года были лишены родительских прав. Трое детей, которым на тот момент исполнилось 7, 10 и 12 лет, были переданы под опеку бабушке, - рассказали в службе судебных приставов.

В отношении отца и матери детей были возбуждены два исполнительных производства о взыскании алиментов.

Так как родители игнорировали свои обязанности по выплате денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, к должникам были применены меры принудительного взыскания: у семейной пары арестовали телевизор и смартфон.

Встречаясь с должниками, сотрудник службы судебных приставов каждый раз проводил воспитательную работу. Помимо этого он направил их в Центр занятости населения для возможного трудоустройства.

Когда судебный пристав-исполнитель увидел, что родители изменили свой образ жизни, прошли лечение от алкогольной зависимости, стали интересоваться жизнью детей и участвовать в ней, то посоветовал им обратиться в органы опеки и попечительства и суд за восстановлением родительских прав.

Пара этой возможностью воспользовалась, и уже Новый год многодетная семья будет встречать вместе.

 

Фото: loon.site

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