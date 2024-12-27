Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок

В Бурятии с 320 км по 425 км федеральной трассы «Байкал» в Кабанском и Прибайкальском районах идет сильный снег. Об этом сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».Упрдор «Южный Байкал» просит автомобилистов по возможности отказаться от поездок в данном направлении. В случае, если поездку не отложить, водителей просят соблюдать правила и скоростной режим.