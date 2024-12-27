Общество 27.12.2024 в 11:13

Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок

На федеральной трассе идет сильный снег
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок
Фото: скриншот видео
В Бурятии с 320 км по 425 км федеральной трассы «Байкал» в Кабанском и Прибайкальском районах идет сильный снег. Об этом сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Упрдор «Южный Байкал» просит автомобилистов по возможности отказаться от поездок в данном направлении. В случае, если поездку не отложить, водителей просят соблюдать правила и скоростной режим.


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