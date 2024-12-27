В Улан-Удэ открыли отремонтированный трамвайный цех

Накануне в Улан-Удэ открыли отремонтированный цех технического обслуживания МУП «Управление трамвая». Это был первый капитальный ремонт за 56 лет. Строители демонтировали старые смотровые канавы и металлические эстакады, установив вместо них новые. Теперь это новый, современный, теплый цех.

- Трамвайная инфраструктура – сложный механизм, включающий в себя множество элементов: пути, системы энергоснабжения и, конечно же, сами вагоны. От того, насколько качественно будет выполнен ремонт подвижного состава, зависит бесперебойность работы. Ведь поломка одного трамвая может нарушить график движения всей сети. А обеспечить высокое качество ремонта возможно лишь в условиях современного, чистого цеха, - говорит первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.

По словам Сергей Гашева, в этом году было улучшено и рельсовое хозяйство.

- Этим летом на Элеваторе капитально отремонтировали и выпрямили трамвайные пути на переезде по проспекту 50-летия Октября. На пяти переездах установлены резинокордовые настилы, которые помогают сглаживать уровень и предотвращают разрушение асфальта рядом с путями, - добавил заммэра.

Также он отметил, что будущим летом в ходе ремонта автодороги на улице Бабушкина, строители заменят 180 метров рельсошпальной решетки и выровняют переезд возле «Дома торговли».

Фото: скриншот видео, тг-канал Сергея Гашева, заммэра по инфраструктуре администрации Улан-Удэ