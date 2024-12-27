Общество 27.12.2024 в 13:23

Иркутские дайверы устроили подводный хоровод

Байкальское дно украсила самая нестандартная новогодняя ёлка
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Текст: Номер один
Иркутские дайверы устроили подводный хоровод

В преддверии Нового года особой креативностью вновь отличились иркутские дайверы, которые установили новогоднюю ёлку на дне Байкала.

Торжество под толщей воды стало уже доброй традицией. Таким образом команда дайверов отмечает календарный праздник, обозначающий конец старого и начало нового года, более 20 лет. На этот раз они устроили вечеринку на глубине 12 метров при температуре воды не выше 3-4 градусов.

Дерево в озере профессионалы своего дела оставлять, конечно, не стали. Зеленая красавица вернулась на берег.

Фото: скриншот видео

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