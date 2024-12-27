Общество 27.12.2024 в 13:51

Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»

Он будет отвечать за патриотическую работу
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Текст: Андрей Константинов
Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Герой России, кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов назначен директором департамента по патриотической работе Российского общества «Знание». Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

Балдан Цыдыпов в мае этого года стал участником первого потока программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным. Он также прошел стажировку в правительстве Забайкальского края, где занимался развитием патриотического направления.

«Горд тем, что наша организация пополняется такими ценными кадрами. Балдан возглавил новый Департамент по патриотической работе. Верю, что потенциал колоссальный, и своим личным примером он сможет вдохновить молодых ребят», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На новой должности Балдан Цыдыпов будет отвечать за развитие патриотической работы в регионах и федеральных структурах.

Напомним, в 2022 году в ходе спецоперации лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой бригады Балдан Цыдыпов, которому на тот момент было 23 года, спас 150 сослуживцев от гибели. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас товарищей. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, с тяжелой контузией, переломами и ожогами, вынесли его товарищи.

За проявленную отвагу Балдан Цыдыпов был удостоен высокого звания Герой России. Ранее указом президента России он также был награжден Орденом Мужества.
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