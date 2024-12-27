В Бурятии издали первый в истории справочник агронома

В свет вышло уникальное методическое пособие для фермеров «Справочник агронома». Это совместный проект Информационно-методологического центра Минсельхоза Бурятии и агрономического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

«В справочнике представлена полезная информация по основным разделам агрономии: почвоведение, земледелие, растениеводство, агрохимия, защита растений, кормопроизводство. Собраны все необходимые данные по почвенно-климатическим условиям республики, рекомендации по срокам и нормам высева семян полевых культур, технологии защиты растений», – отмечает декан Арсалан Манханов. – «Отдельный раздел посвящен применению агродронов в земледелии. Одним словом, все что знают и применяют ученые нашего факультета мы отобразили в этом собрании в помощь хозяйствам Бурятии».

Первую партию справочного пособия в количестве 200 штук ректор Бэликто Цыбиков и декан агрономического факультета Арсалан Манханов передали руководителю ГБУ «ИМЦ» Эржэне Аюровой.

Команда ученых не планирует останавливаться на справочнике агронома и уже строит планы на будущее. Прямо сейчас рассматривается вариант создания пособия для животноводов.

Фото: БГСХА