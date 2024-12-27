Кошатница из Улан-Удэ снова взялась за старое

После того, как одинокая пожилая женщина отдала своих питомцев в приют для животных, в подъезде жуткий запах начал проветриваться и почти исчез. Но похоже, что счастье длилось не долго. Со слов соседей, она снова приютила у себя кошек, так как слышны характерные мяуканья.

Мы писали ранее статью про женщину, проживающую с 11 кошками в квартире https://gazeta-n1.ru/news/society/141564/. Стены подъезда настолько пропитались жутким запахом отходов жизнедеятельности животных, что соседям пришлось принять меры. Когда приехали репортеры, пожилая женщина заявила, что ей лучше жить среди животных, чем с людьми. Но на тот момент, по состоянию здоровья она уже не могла содержать подопечных на должном уровне, поэтому экскременты животных из квартиры не убирались. Из-за чего в подъезде дома стоял отвратительный запах. Пожилая женщина без особого сожаления отдала своих домашних животных для дальнейшей передачи в соответствующий приют. Как оказалось, кошки нуждались в комплексных вакцинах от разных инфекций, а также им требовалась стерилизация.

Со слов соседей, бывшая хозяйка 11 кошек и по сей день ведет закрытый образ жизни. Очень редко выходит из дома и ни с кем не общается. Очень надеемся, что накопительство кошек не перерастет в большое количество питомцев, и она найдет в себе силы ухаживать и убираться за своими подопечными.