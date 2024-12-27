Общество 27.12.2024 в 15:44

Юрий Трутнев высоко оценил ход восстановления объектов в подшефных районах ДНР

По словам полпреда, там не было ни одного замечания по задержке или срыву сроков
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Текст: Иван Иванов
Юрий Трутнев высоко оценил ход восстановления объектов в подшефных районах ДНР
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» прокомментировал восстановительные работы на территориях, подшефных дальневосточным регионам.

- Все субъекты Дальнего Востока взяли свои подшефные территории в ДНР и контролируют это лично. То есть выезжают лично в зону специальной военной операции, проверяют качество, проверяют сроки. Я тоже езжу, у меня не было ни одного замечания, например, по задержке или срыву срока. Ни одного раза за всё время работы не было, чтобы мы что-то по срокам сдвинули или что-то сделали плохо. Это большая, очень важная работа, и когда о ней говоришь, что встают перед глазами новые дороги вместо разбитых бомбами, новые здания школ, детских площадок, - отметил Юрий Трутнев.

В восстановительных работах принимают участие все одиннадцать дальневосточных регионов. Для этого от каждого региона сформированы рабочие группы. До конца года планируется отремонтировать 253 объекта социальной инфраструктуры в 24 населённых пунктах ДНР и ЛНР.


В этом году Бурятия восстановила 34 социальных и инфраструктурных объекта в Старобешевском округе. Также проведены работы в четырех школах. Отремонтированы две из них: Раздольненская школа и Комсомольская школа №5. Восстановлен пищеблок в Марьяновской школе и здание Кумачовской школы. Всего за три года капитально отремонтировано десять школ, шесть детсадов и 17 пищеблоков.

Отремонтировано 14 участков автодорог в Старобешеве, Новом Свете и Комсомольском. Восстановлены крыши двух многоквартирных домов в районном центре. С 2022 года обновлено 45 участков дорог и семь МКД.


С начала 2024 года проведен ремонт скважины в поселке Строитель, в школе села Новозарьевка и трех водоводов в Старобешево. Всего Бурятии помогла восстановить десять объектов водоснабжения. По просьбам жителей Старобешево отремонтированы линии уличного освещения. Проведены мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

За 2024 год завершено благоустройство во дворах Старобешева, Комсомольского, Марьяновки, Новозарьевки и Нового Света. За все время благоустроено девять дворовых территорий.

- Если говорить обо мне, о моих субъективных впечатлениях, то, конечно, самые яркие связаны с парками культуры и с детскими площадками в городах. Вроде небольшая работа, немного денег, но, когда ты видишь, что в территории, где ещё недавно гремели взрывы, дети располагаются на детской площадке и висят на всём, на чём висеть в принципе можно, это здорово. Это совершенно изменяет настроение у нас и у людей, которые там живут, - поделился полпред президента в ДФО.


В план Бурятии на 2025 год включены 35 объектов для восстановления в Старобешевском муниципальном округе. В том числе продолжение капремонта детско-юношеской спортивной школы «Колос». Будут отремонтированы водовод, аварийный участок канализационной и очистные в Комсомольском, водовод «Башенная линия», канализационно-насосная станция и пять участков водовода Старобешево, а также 17 участков дорог.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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