Общество 27.12.2024 в 16:36

В поликлинике замкнуло компьютер

Медицинское учреждение эвакуировали из-за поломки техники
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Текст: Номер один
В поликлинике замкнуло компьютер

В Улан-Удэ на территории медицинского учреждения «Городская поликлиника №3» произошло загорание. Предварительная причина – короткое замыкание электроприбора.

«На телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в ГБУЗ «Городская поликлиника №3», – сообщили в МСЧ РБ. – «По прибытию первого подразделения было установлено, что произошло загорание компьютера на втором этаже, очаг ликвидирован до прибытия пожарных на площади один квадратный метр. Пострадавших нет».

Самостоятельно из здания эвакуировалось 150 человек. Звено газодымозащитной службы провело проверку помещений.

Фото: МЧС РБ

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