Общество 27.12.2024 в 16:40
Ночные перекусы нужны, а диеты – нет
Ветеринар объяснил, как помочь похудеть коту
Текст: КП-Новосибирск
Кот Беляшик появился в нашей семье четыре года назад: забрали мы его из котокафе. Точнее, он нас выбрал: забрался к мужу на руки и не хотел никуда уходить. Но если тогда он был совсем худеньким, то после сытой домашней жизни превратился в «пухляша». Как помочь похудеть коту, корреспонденту КП-Новосибирск объяснил ветеринар.
- 5100 граммов, - ветеринару, который взвешивал Беляшика на плановом осмотре, цифра не понравилась. – Год назад сколько кот весил?
- Почти 4600 граммов, - ответили мы. А кот недовольно фыркнул и отправился к переноске: мол, еще чего, решили за лишние полкилограмма упрекать.
- Плюс 500 граммов – очень большая прибавка для кота любого веса. Это то же самое, что примерно пять-шесть набранных килограммов у человека. Вашему питомцу пора худеть.
Муж в ответ на это только посмеялся: «Кот на зажировке, как манул». Но я была настроена серьезно: если для здоровья коту нужно похудеть, то будем худеть. А как это делать правильно, объяснил кандидат ветеринарных наук, доцент, лауреат премии «Золотой скальпель» Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Евгений Козлов.
Меняем когтеточку
Да, совет неочевидный, но, как оказалось, это одна из первых вещей, которую нужно сделать. У Беляшика была небольшая напольная когтеточка, а мы купили ему когтеточку-столбик высотой примерно 1,1 метра, по которой можно спокойно карабкаться.
Спросите, зачем это нужно?
- Все просто: коту, как и любому животному, необходима физическая активность, чтобы он тратил накопленные калории. И чем больше у него туннелей, столбиков, по которым можно карабкаться – тем лучше. Так что взять высокую когтеточку – столбик – верное решение, - объясняет Евгений Козлов.
Беляшику обновка понравилась: он махом начал по ней взбираться и перепрыгивать на диван. Конечно, мы сразу попрощались с обшивкой, но чего не сделаешь ради этого хвостатого. Так что способ годный, если у вас кот игривый и не любит сидеть на месте.
Если ваш кот когтеточки не любит, подойдут любые конструкции, куда можно карабкаться: например, есть такие с лежанками наверху. Главное, чтобы кот был активным.
Сколько корма дать?
- Да ты сама коту сразу корм подсыпаешь, когда у него миска пустая. Как он похудеет? – защищал обжору муж, когда я покусилась на то, чтобы разобраться с рационом кота.
Я и не отрицаю: не следила за тем, сколько граммов корма он съел. А зря!
- Нужно четко следовать рекомендациям, указанным на упаковке корма: там прописано, коту с каким весом нужно сколько граммов. Корма уже сбалансированы, там содержится необходимое количество питательных веществ, и если четко следовать инструкции, то никакого набора веса не будет, - говорит Евгений Козлов.
Это второй совет, который точно следует выполнять. Правда, Беляшику он не понравился. Кот стал выпрашивать добавку корма от каждого, кто идет на кухню. Поначалу эта схема у него прокатывала: поластился у ног – получил вкусняшку. Но теперь мы крепки как кремень: норму корма на день надо соблюдать. На вес нашего кота норма – 51 грамм, ее мы и соблюдаем.
Оставляем ночные перекусы
Еще один, казалось бы, противоречащий идее похудения совет. Но такие перекусы нужны, правда, подходить к ним надо с умом.
- Ночью кот может проголодаться и захотеть поесть, и это нормально. Чтобы набора веса у него не было, надо примерно 10% дневной нормы кормы предусматривать именно на ночной перекус. То есть чтобы 90% процентов дневной нормы корма кот съедал днем, а 10% - ночью, - приводит нехитрые расчеты Евгений Козлов. – Для каждого корма дозировка своя, поэтому единой четкой пограммовки нет.
Ночной перекус Беляшик любит, так что от порции любимого корма отказываться не стал. А мы получили бонусы: в пять часов утра кот своим требовательным мявканьем не будет и корма не просит – он у него есть в миске. Так что можно спокойно часов до семи утра спать.
Сработало?
Ответим – да! Итог за месяц – почти минус 100 граммов. При этом без особо сильных ограничений для хвостатого!
- 5100 граммов, - ветеринару, который взвешивал Беляшика на плановом осмотре, цифра не понравилась. – Год назад сколько кот весил?
- Почти 4600 граммов, - ответили мы. А кот недовольно фыркнул и отправился к переноске: мол, еще чего, решили за лишние полкилограмма упрекать.
- Плюс 500 граммов – очень большая прибавка для кота любого веса. Это то же самое, что примерно пять-шесть набранных килограммов у человека. Вашему питомцу пора худеть.
Муж в ответ на это только посмеялся: «Кот на зажировке, как манул». Но я была настроена серьезно: если для здоровья коту нужно похудеть, то будем худеть. А как это делать правильно, объяснил кандидат ветеринарных наук, доцент, лауреат премии «Золотой скальпель» Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Евгений Козлов.
Меняем когтеточку
Да, совет неочевидный, но, как оказалось, это одна из первых вещей, которую нужно сделать. У Беляшика была небольшая напольная когтеточка, а мы купили ему когтеточку-столбик высотой примерно 1,1 метра, по которой можно спокойно карабкаться.
Спросите, зачем это нужно?
- Все просто: коту, как и любому животному, необходима физическая активность, чтобы он тратил накопленные калории. И чем больше у него туннелей, столбиков, по которым можно карабкаться – тем лучше. Так что взять высокую когтеточку – столбик – верное решение, - объясняет Евгений Козлов.
Беляшику обновка понравилась: он махом начал по ней взбираться и перепрыгивать на диван. Конечно, мы сразу попрощались с обшивкой, но чего не сделаешь ради этого хвостатого. Так что способ годный, если у вас кот игривый и не любит сидеть на месте.
Если ваш кот когтеточки не любит, подойдут любые конструкции, куда можно карабкаться: например, есть такие с лежанками наверху. Главное, чтобы кот был активным.
Сколько корма дать?
- Да ты сама коту сразу корм подсыпаешь, когда у него миска пустая. Как он похудеет? – защищал обжору муж, когда я покусилась на то, чтобы разобраться с рационом кота.
Я и не отрицаю: не следила за тем, сколько граммов корма он съел. А зря!
- Нужно четко следовать рекомендациям, указанным на упаковке корма: там прописано, коту с каким весом нужно сколько граммов. Корма уже сбалансированы, там содержится необходимое количество питательных веществ, и если четко следовать инструкции, то никакого набора веса не будет, - говорит Евгений Козлов.
Это второй совет, который точно следует выполнять. Правда, Беляшику он не понравился. Кот стал выпрашивать добавку корма от каждого, кто идет на кухню. Поначалу эта схема у него прокатывала: поластился у ног – получил вкусняшку. Но теперь мы крепки как кремень: норму корма на день надо соблюдать. На вес нашего кота норма – 51 грамм, ее мы и соблюдаем.
Оставляем ночные перекусы
Еще один, казалось бы, противоречащий идее похудения совет. Но такие перекусы нужны, правда, подходить к ним надо с умом.
- Ночью кот может проголодаться и захотеть поесть, и это нормально. Чтобы набора веса у него не было, надо примерно 10% дневной нормы кормы предусматривать именно на ночной перекус. То есть чтобы 90% процентов дневной нормы корма кот съедал днем, а 10% - ночью, - приводит нехитрые расчеты Евгений Козлов. – Для каждого корма дозировка своя, поэтому единой четкой пограммовки нет.
Ночной перекус Беляшик любит, так что от порции любимого корма отказываться не стал. А мы получили бонусы: в пять часов утра кот своим требовательным мявканьем не будет и корма не просит – он у него есть в миске. Так что можно спокойно часов до семи утра спать.
Сработало?
Ответим – да! Итог за месяц – почти минус 100 граммов. При этом без особо сильных ограничений для хвостатого!
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