Общество 27.12.2024 в 16:56

Для жителей Улан-Удэ проведут бесплатную экскурсию по городу

Она состоится 28 декабря в 13.00
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Улан-Удэ проведут бесплатную экскурсию по городу

Завтра, 28 декабря, клуб экскурсоводов Улан-Удэ и Бурятии проведет бесплатную пешую экскурсию в рамках производственной практики гидов.

Маршрут экскурсии будет пролегать через известные достопримечательности в центре города: Гостиница «Бурятия» с муралом Зоригто Доржиева, Старая Почта, Туристский информационный центр, Царские врата, Театр оперы и балета, Театральная площадь и фонтан, Дом Радио, Нулевой километр и Мурал Нимбуева.

Сбор участников экскурсии состоится: Памятник Ленину, площадь Советов (место встречи за 15 минут до старта). Гиды будут ждать вас с табличкой «Экскурсия».

Продолжительность: около 1,5 часов.

Количество мест ограничено. Регистрация обязательна по ссылке https://destination-baikal.timepad.ru/event/2887487/.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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