Дед Мороз поздравил ветеранов СВО и их детей с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года, Дед Мороз поздравил подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии - ветеранов специальной военной операции, получившим ранение и повлекшее инвалидность 1 и 2 группы.

В образе главного волшебника праздника Деда Мороза были социальные координаторы, ветераны спецоперации Артем Петров и Мунко Цымпилов.

Дед Мороз поздравил ребят с наступающими праздниками Новым годом и с Рождеством и подарил подарки.





Ветеран СВО Александр Козунов: «Очень неожиданно, и конечно, приятно. Спасибо за внимание и поздравления. Всех земляков с наступающим Новым годом!».

- В это время волшебства и тепла мы хотим выразить ветеранам искреннюю благодарность за ваш мужественный подвиг и самоотверженность. Вы стали оплотом стойкости и надежды для многих, вы яркий пример патриотизма и любви к Родине. Желаем здоровья, счастья и жизненной энергии. Пусть каждый день будет наполнен светом и заботой, а ваша храбрость и сила воли продолжают вдохновлять окружающих! – пожелали в филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии