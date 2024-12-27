Улан-Удэнский мост через Селенгу смертельно опасен

Старый мост, находящийся возле скульптуры «Мать Бурятия» в аварийном состоянии. Проход через него опасно для жизни.

Мост построен в 60-х годах прошлого века. Бетон, из которого сделаны пешеходные дорожки крошится, конструкция может сломаться в любой момент. Основание перильного ограждения сгнило и местами висит на соседних опорах.

Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ напоминает, что граждане, зашедшие на территорию моста, несут полную ответственность за свою жизнь и здоровье. Также им грозит административное наказание за нарушение границ охраняемого сооружения, доступ к которому запрещён.