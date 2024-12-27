Елка в Улан-Удэ оказалась выше, чем в Берлине и Лондоне

Сегодня, 27 декабря, на площади Советов состоялось официальное открытие главной городской елки и ледового городка. С этим событием, а также с наступающим Новым годом горожан поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад, что сегодня мы вместе с вами открываем самую замечательную елку – главную елку Улан-Удэ. Да что там, главную елку республики! Она, наша «золотая» красавица, в этом году стала очень обсуждаемой. Не только у нас в городе, а по всей России. Наша елка оказалась выше, чем в Берлине, выше, чем в Лондоне. И это, по-своему, и приятно, и здорово! Дорогие друзья, мы каждый год стараемся, чтобы наш праздничный ледовый городок становился интереснее, приятнее, комфортнее для всех жителей – и для детей, и для взрослых. Я уверен, что в этом году у нас тоже получилось вас удивить. Приглашаю всех на площадь Советов! Приходите с семьями, с друзьями, катайтесь, веселитесь. Отрывайтесь по полной, на всю катушку! В Новом году желаю всем удачи, успеха, здоровья и мирного неба! С наступающим! – поздравил Игорь Шутенков собравшихся на площади горожан.

Напомним, церемония открытия елки началась в 17:00.

За 15 минут до этого на сцене оркестр Дедов Морозов сыграл популярные и всем знакомые новогодние мелодии. Открытие началось с пролога - театрализованного представления с участием артистов театров «Угол зрения», «Созвездие» и танцевального коллектива «Энжелс». Затем с приветствиями выступили мэр Улан-Удэ, а также представители республиканской власти. После этого зажгли елку.

Напомним, в середине декабря на площади Советов установили новую новогоднюю ёлку за 3,7 миллиона рублей. Главное отличие от прежней упавшей елки – то, что она полностью искусственная.

30 ноября прежняя елка переломилась и упала. «Из-за снегопада и накопившейся влаги верхушка ёлки приобрела повышенную парусность, что и привело в критической нагрузке на основную ось, вследствие чего елка сломалась и упала», - ранее поясняли в городском лесничестве.

Старая елка была приобретена в 2020 году, это была многолетняя металлическая конструкция высотой 27,5 метров.

Новая елка высотой 27 метров. В этом году героями главной новогодней площади стали персонажи сказок Пушкина. Старик с золотой рыбкой, Кот ученый, Русалка и другие сказочные герои великого поэта украсили наш Ледовый городок. Всего размещено более 20 ледовых композиций. Перед главным входом установлена ледовая скульптура Александра Пушкина.





Фото: скриншот из телеграм-канала администрации Улан-Удэ.