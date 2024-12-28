В муниципальном автобусе Улан-Удэ водитель стал Дедом Морозом

Сотрудники МУП «Городские маршруты», супруги Шишмарёвы переоделись в сказочных персонажей. Таким образом решили дарить новогоднее настроение своим пассажирам.

Как пишет ТГ-канал «МУП Городские маршруты», в автобусе №17 царит особая атмосфера: за рулем автобуса водитель, одетый в костюм Деда Мороза, а рядом с ним работает кондуктор – его жена, одетая в наряд Снегурочки. Дед Мороз и Снегурочка уже как месяц дарят улыбки и хорошее настроение своим пассажирам. Пассажиры не перестают удивляться волшебному автобусу, многие с радостью фотографируются, запечатлевая этот необычный момент.