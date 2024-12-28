В Улан-Удэ отключат холодную воду

Список домов, попадающих под отключение:







28 декабря с 13:00 до 00:00 отключат холодную воду на Верхней Березовке. Как сообщили в МУП «Водоканал», в это время сотрудники предприятия будут проводить плановые работы на водопроводной по адресу ул. Алтан Газар, 2.«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам в «Водоканале».