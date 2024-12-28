Общество 28.12.2024 в 11:05
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Отключение затронет жителей Верхней Березовки
Текст: Андрей Константинов
28 декабря с 13:00 до 00:00 отключат холодную воду на Верхней Березовке. Как сообщили в МУП «Водоканал», в это время сотрудники предприятия будут проводить плановые работы на водопроводной по адресу ул. Алтан Газар, 2.
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам в «Водоканале».
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам в «Водоканале».
Список домов, попадающих под отключение:
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