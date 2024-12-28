В Бурятии подвели итоги акции «Фронтовая открытка»

В Бурятии подвели итоги всероссийской акции «Фронтовая открытка» (возрастное ограничение 0+). В ней участвовали дети из разных учебных заведений. Участников акции наградили накануне, 27 декабря. В малом зале Народного Хурала собрались 48 участников, их учителя и родители, организаторы – представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

- Участвовали дети из разных учебных заведений. На листах бумаги, холстах изображали свои фантазии на тему Бурятии, Нового года, очага родного дома. Часть мы отправили на фронт нашим бойцам-землякам, другую часть сегодня передадим участникам спецоперации, которые сегодня присутствуют на нашем мероприятии, – рассказал зампред комитета по госустройству Народного Хурала Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев.

Всего в рамках акции «Фронтовая открытка» было создано 48 рисунков, которые были оцифрованы, переведены в формат открыток и размножены на десятки тысяч копий.

Открытки переданы другим детям и взрослым активистам, которые тоже написали слова поддержки и благопожелания землякам-участникам специальной военной операции.



– Хотела изобразить на своей открытке что-то новогоднее и что-то напоминающее о Бурятии. Так я нарисовала гуашью еловую веточку и новогодний шар в виде герба нашей республики. Когда рисовала, думала о светлом празднике Нового года, бойце, который увидит мою открытку и увидит наш Герб и обрадуется, что его на Родине любят и ждут. Землякам желаю счастья, здоровья, и чтобы все поскорее вернулись домой, – сказала участница акции, занявшая первое место, Анна Котельникова.

Любая весточка с Родины очень дорога бойцам из Бурятии, находящимся в зоне специальной военной операции.

– Это вообще радость, когда приезжаешь, раздаешь посылки. Парни, как дети, прибегают, открывают письма, открытки, читают вслух. Любая посылка, весточка с фронта ценится очень высоко, а если еще из Бурятии – радости нет предела. Мне как-то парни со «Шторма» год назад отправили фото письма с моего Орлика, написал ребенок теплые слова – не передать словами, какая это радость! Показываем друг другу, радуемся, – рассказал ветеран специальной военной операции Сидор Гомбоев.





Фото: правительство Бурятии