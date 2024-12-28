Житель Бурятии использовал видеокамеру и диктофон для сдачи экзамена на вождение

Житель улуса Шара-Азарга Закаменского района использовал скрытые видеокамеру и диктофон для сдачи экзамена на вождение. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

- Установлено, что в марте 2024 года мужчина через Интернет приобрел специальное техническое средство с функцией скрытой аудио- и видеозаписи, которое использовал для сдачи теоретической части экзамена на право управления транспортным средством, - сообщили в прокуратуре.

Закаменский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному штраф в размере 100 000 руб.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: loon.site