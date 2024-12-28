Общество 28.12.2024 в 12:17

В Бурятии на Новый год сильных морозов не будет

Ожидается ветреная, местами со снегом погода
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Новый год сильных морозов не будет
Фото: мэрия Улан-Удэ
Гидрометцентр Бурятии обнародовал прогноз погоды на предстоящие дни, до 1 января включительно. По данным синоптиков, за исключением севера сильных морозов в республике не ожидается.

Так, 29 декабря по республике прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренных снегопадов. Температура ночью будет -22, -27, местами -12, -17, по северу -29, -34. Днем ожидается -13, -18, местами -4, -9, по северо-востоку -18, -23 градуса.

30-31 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северной половине Бурятии до умеренных снегопадов. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при снеге -9, -14. Днем будет -11, -16, местами -5, -10, по крайнему северу -19, -24 градусов.

1 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой и умеренный снег. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при снеге -9, -14. Днем -11, -16, местами -5, -10, по крайнему северу -19, -24.

Отметим, во все дни будет достаточно ветрено, в отдельных районах сила ветра будет достигать 12-17 м/с.

В Улан-Удэ ночью 29 декабря преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -22, -24, днем -12, -14.

30-31 декабря в Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер переменный 4-9 м/с, 31 декабря днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -20, -24, днем -11, -16.

1 января в Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -16, -20, днем -11, -15 градусов.

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