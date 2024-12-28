Общество 28.12.2024 в 12:53

В Бурятии на поддержку семей с детьми выделено 26,6 млрд рублей

Это больше на 27 процентов, чем в прошлом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии на поддержку семей с детьми выделено 26,6 млрд рублей

В Год семьи в Бурятии на поддержку семей с детьми выделено 26,6 млрд рублей. Это больше на 27 процентов, чем в прошлом году.

По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. На протяжении Года семьи была выработана Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности до 2036 года. В этом году Владимир Путин подписал указ о социальной поддержке многодетных семей.

- В Бурятии в Год семьи было многое сделано. На поддержку семей выделено 26,6 млрд рублей, это больше на 27%, чем в 2023 году. За счет бюджета республики введены новые меры поддержки многодетных семей. Дети этой категории семей теперь могут бесплатно питаться в школе, техникумах и колледжах. Также предусмотрели бесплатный проезд для школьников на городском и пригородном муниципальном транспорте - 60 поездок на одного ребенка; компенсировали половину стоимости обучения учащимся СПО. Кроме того, многодетные семьи получили первоочередное право на заключение социального контракта, а дети могут безлимитно посещать музеи, - перечислила меры поддержки министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 

Она напомнила, что в республике в 2,5 раза с 40 до 100 тыс. рублей тысяч - увеличена выплата единовременного поощрения семьи, воспитавшей семь и более детей, награждаемой государственной наградой республики Бурятия «За верность родительскому долгу».

- Как результат, в республике увеличивается доля третьих и последующих детей. К примеру, в 2018 году их доля была 34,2 %, а в прошлом году - уже практически 44 процента, - уточнила министр.

По поручению Президента сформирован новый национальный проект «Семья», который начнёт действовать с 1 января 2025 года. Таким образом, мероприятия, направленные на увеличение рождаемости и продолжительности жизни, создание условий для семей и сохранения семейных ценностей, получат своё продолжение в будущем году.

 

Фото: loon.site

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