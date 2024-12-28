Общество 28.12.2024 в 14:57

В Бурятии в этом году посадили более 26 миллионов деревьев

Лесники республики подвели итоги уходящего года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии в этом году посадили более 26 миллионов деревьев

В Бурятии в этом году посадила более 26 миллионов деревьев. Лесники республики рассказали о самых значимых итогах уходящего года.

- В 2024 году высажено рекордное число сеянцев сосны обыкновенной - свыше 26 млн. Бурятия вошла в десятку лучших регионов по результатам Всероссийской акции «Сохраним лес»;

- В уходящем году зарегистрирован 641 лесной пожар. Огнеборцы успешно завершили пожароопасный сезон, кроме того помогали в тушении другим регионам - Забайкальскому краю, Якутии и Тыве;

- Выполнено 100% лесопатологических обследований, на общей площади более 13 тысяч га. Работа является основой для выполнения дальнейших действий в лесу, по итогам обследований назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия, выявляется наличие зараженных или погибших деревьев;

- Впервые в Бурятии прошел межрегиональный слет школьных лесничеств, который собрал 200 детей с разных уголков страны. Соревнования направлены на экологическое воспитание подрастающего поколения, формирование кадрового резерва лесного хозяйства и популяризацию лесной профессии;

- Активно помогали участникам СВО и их семьям. Обеспечивали техникой и другими необходимыми вещами наших земляков на фронте. Отправили коллеге, который защищает родину УАЗ «Буханка». Лесхозы Бурятии неоднократно привозили дрова семьям бойцов, нуждающихся в поддержке;

- В 2024 году проведено более 17 тысяч патрулирований. Данная мера необходима для раннего выявления нарушений пожарной и санитарной безопасности, незаконной рубки лесных насаждений. Кроме поимки недобросовестных граждан в рамках патрулирования проводится также профилактическая работа с лесопользователями и жителями во время посещения леса;

Руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии Сергей Борошноев отметил, что «несмотря на все трудности можно с уверенностью заявить, что Республиканское агентство лесного хозяйства справилось с поставленными целями».

- Сотрудники показали высокий уровень профессионализма. Неоднократно мы говорили про непростой пожароопасный сезон и героизм наших огнеборцев, и сегодня, я хочу в очередной раз поблагодарить коллег за труд и преданность делу. Все направления деятельности были отработаны, результаты есть, как и новые планы, - сказал он.

 

Фото: РАЛХ

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