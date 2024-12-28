Общество 28.12.2024 в 15:37

Новые рейсы запустят из аэропорта Улан-Удэ в следующем году

В целом самолеты будут летать по 17-ти направлениям
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Текст: Андрей Константинов
Новые рейсы запустят из аэропорта Улан-Удэ в следующем году
Фото: архив «Номер один»
В 2025 году Бурятию свяжут авиарейсами с несколькими новыми городами России. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, к уже существующим субсидируемым маршрутам добавятся такие направления как Екатеринбург, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.

Таким образом, из аэропорта «Байкал» в 2025 году будут выполняться рейсы в 17 городов. Это Москва, Благовещенск, Екатеринбург, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Новосибирск, Казань, Красноярск, Горно-Алтайск, Иркутск, Нижнеангарск, Таксимо, Кызыл, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.

Северные поселки Таксимо и Нижнеангарск также получат субсидированные рейсы в Иркутск и Красноярск.

«Некоторые авиакомпании уже продают билеты, новые направления готовятся открыть продажи. Ждем открытия продаж!», - сообщил глава Бурятии.

Алексей Цыденов также напомнил, что уже завтра, 29 декабря, авиакомпания «Аэрофлот» выполнит свой первый рейс из Улан-Удэ в Москву (Шереметьево).

«Загрузка на прилет и на вылет первого рейса «Аэрофлота» 100%», - отметил Алексей Цыденов.
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