Общество 28.12.2024 в 16:07

Нацпарк в Бурятии приглашает принять участие в семейной викторине

Побороться за призовые места можно в любой день с 28 декабря до 12 января
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Текст: Служба информации "Номер один"
Нацпарк в Бурятии приглашает принять участие в семейной викторине

Нацпарк в Бурятии приглашает принять участие в семейной викторине «Загадочный мир природы» (возрастное ограничение 0+). Побороться за призовые места можно в любой день с 28 декабря до 12 января.

- Друзья, впереди новогодние праздники, и чтобы вы не скучали, мы снова подготовили для вас семейную интернет-викторину. Побороться за призовые места можно в любой день с 28 декабря до 12 января. Главное – делать это всей семьёй, так как задания на этот раз мы придумали непростые и довольно интересные. Отметим, что заполнить форму можно только один раз, подходите к делу серьёзно, - рассказали работники нацпарка.

Ссылка на викторину: https://forms.gle/8UPgSpyCn6Q76zU2A

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

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