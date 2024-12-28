Нацпарк в Бурятии приглашает принять участие в семейной викторине «Загадочный мир природы» (возрастное ограничение 0+). Побороться за призовые места можно в любой день с 28 декабря до 12 января.

- Друзья, впереди новогодние праздники, и чтобы вы не скучали, мы снова подготовили для вас семейную интернет-викторину. Побороться за призовые места можно в любой день с 28 декабря до 12 января. Главное – делать это всей семьёй, так как задания на этот раз мы придумали непростые и довольно интересные. Отметим, что заполнить форму можно только один раз, подходите к делу серьёзно, - рассказали работники нацпарка.

Ссылка на викторину: https://forms.gle/8UPgSpyCn6Q76zU2A

Возрастное ограничение 0+

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»