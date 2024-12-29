Госархив Бурятии создал фонд документов об участии жителей республики в СВО

В Госархиве Бурятии создан фонд коллекции документов об участии жителей Республики Бурятия в СВО.

20 декабря 2024 года состоялось завершающее заседание Экспертно-проверочной комиссии при Министерстве культуры Республики Бурятия, на котором в состав Архивного фонда Российской Федерации был включен фонд «Коллекция документов об участии жителей Республики Бурятия в специальной военной операции за 2022-2024 годы».

В результате совместных усилий филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Бурятия и Государственного архива Республики Бурятия на вечное хранение поступили биографические справки, фотографии, статьи о военнослужащих из Бурятии, графические рассказы о подвигах наших земляков, фотоматериалы и видеопроект «Отец Героя», а также другие материалы.

Важным направлением сотрудничества двух организаций является комплектование Архивного фонда РФ документами, предоставляемыми Филиалом фонда, а также личными документами участников специальной военной операции и их родственников. Целью совместной работы является увековечение памяти тех, кто проявил мужество и героизм, пожертвовав жизнью во имя защиты интересов Родины.

Документы в государственный архив принимаются от всех участников специальной военной операции - военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, их родственников, волонтеров, членов общественных организаций и благотворительных фондов.

- Просим активного участия всех неравнодушных в дальнейшем формировании коллекции документов по специальной военной операции, - сообщает начальник отдела Госархива Бурятии Евгений Шаповал.

В архив можно сдать фотографии, видеоматериалы, свидетельства, удостоверения, военные билеты, наградные документы, записные книжки, дневники, воспоминания и мемуары. Все это станет основой для создания научных публикаций и выставок.





Фото: loon.site