Общество 30.12.2024 в 12:05
Жителей Улан-Удэ зовут на лазерное шоу
Посмотреть на представление можно на площади Советов
Текст: Анастасия Величко
Все праздничные дни на главной площади Бурятии три раза в день транслируется лазерное шоу. Власти города приглашают полюбоваться этим зрелищем.
- Уважаемые горожане! Лазерное шоу на площади Советов будет транслироваться ежедневно во все праздничные дни в 19:00, 20:00 и 21:00 по местному времени. Приходите насладиться новогодней атмосферой! – сообщает администрация города.
Возрастное ограничение: 0+
Фото: скриншот видео из телеграм-канала администрации Улан-Удэ
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