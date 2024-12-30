Жителей Улан-Удэ зовут на лазерное шоу

Все праздничные дни на главной площади Бурятии три раза в день транслируется лазерное шоу. Власти города приглашают полюбоваться этим зрелищем.

- Уважаемые горожане! Лазерное шоу на площади Советов будет транслироваться ежедневно во все праздничные дни в 19:00, 20:00 и 21:00 по местному времени. Приходите насладиться новогодней атмосферой! – сообщает администрация города.

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Фото: скриншот видео из телеграм-канала администрации Улан-Удэ