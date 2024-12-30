Общество 30.12.2024 в 12:45

Как будет работать общественный транспорт в Улан-Удэ в праздники

С 30 декабря по 8 января транспорт будет работать по особому графику

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Текст: Анастасия Величко
Как будет работать общественный транспорт в Улан-Удэ в праздники

Практически весь муниципальный транспорт в столице Бурятии будет работать по графику выходного дня.

🔵 Трамваи:

– 30 и 31 декабря – по графику субботы;

– в новогоднюю ночь по маршрутам № 1, 2, 4, 7, 8 будут курсировать по одному трамваю, которые завершат работу в 01:00;

– с 1 по 8 января – по графику воскресенья.

🔵 Муниципальные автобусы:

– 30 и 31 декабря: большинство маршрутов работает по субботе, кроме маршрута № 33А (будний день).

🔵 С 1 по 8 января: большинство маршрутов работает по графику воскресенья, но есть исключения:

- Маршруты № 134, 135 — по субботнему расписанию.

- Маршрут № 33А — по будничному расписанию.

🔵 В новогоднюю ночь МУП «Городские маршруты» организует движение 14 автобусов ПАЗ по девяти маршрутам № 1 (115 мкрн), № 2 (Бурвод, Мясокомбинат), № 3 (Восточный), № 10 (Аэропорт), № 16 «Квартал» (Забайкальский), № 17 (ст. Дивизионная, Комушка), № 37 (Верхняя Березовка), № 95 (Энергетик), № 135 (Звездный с заездом в Сосновый Бор). По некоторым маршрутам (№ 1, 2, 3, 10, 17) будет два автобуса, по остальным – один. Окончание работы автобусов по данным маршрутам 01:00 час ночи 1 января 2025.

В новогоднюю ночь с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января проезд в автобусах и трамваях бесплатный.

☎ Расписание общественного транспорта можно посмотреть через приложение «Умный транспорт», 2ГИС или сайт its03.ru. Также информацию можно получить по телефону:

- Трамваи: 43-41-23.

- Автобусы: 44-72-10.

- Горячая линия: 45-45-53.

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