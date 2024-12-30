В Бурятии работают пока только две ледовые переправы

Ледовые переправы оборудованы в Селенгинском районе на реке Чикой (пос. Новоселенгинск) и в Муйском районе на реке Муя (пос. Усть-Муя). В данных местах установлены дорожные и информационные знаки.

Специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Бурятия напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами:

- выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, отстегнув ремни безопасности;

- на переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;

- запрещено допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;

- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга), в темное время суток по водоемам крайне опасно.

В целях предотвращения несчастных случаев на льду в зимний период сотрудники ГИМС продолжают мониторинг водных объектов и проведение профилактической работы с гражданами. Каждый автомобилист должен знать, что проезд по несанкционированным ледовым дорогам смертельно опасен. В стремлении сократить путь, вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь своих близких.

С начала года инспекторы провели свыше 500 патрулирований, в ходе которых провели более 13 тыяч бесед с населением.

В случае происшествия незамедлительно звоните по номеру "112".





Фото: ГУ МЧС по РБ