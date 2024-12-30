Общество 30.12.2024 в 22:35

В МВД Бурятии напоминают: продажа фейерверков разрешена только в киосках и магазинах

Покупать пиротехнику с машин опасно для жизни

A- A+
Текст: Иван Иванов
В МВД Бурятии напоминают: продажа фейерверков разрешена только в киосках и магазинах

До нового года остается совсем немного времени. На улицах Улан-Удэ стали появляться уличные торговцы пиротехникой, реализующие продукцию из-под полы. Продавцы подъезжают к торговым центрам и торгуют батареями, римскими свечами и петардами прямо из багажников машин, без огнетушителей, разрешений, нарушая все мыслимые нормы безопасности.

Между тем, как сообщили в МЧС по Бурятии, розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения согласно постановлению правительства РФ от 24 декабря 2009 года разрешена исключительно в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Также утвержден Технический регламент о безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий. В МВД по Бурятии отметили, что реализация пиротехнических изделий с нарушением требований Постановления влечет за собой административную ответственность.

Речь идет о части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде административного штрафа: на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специально разрешения(лицензии)», санкция статьи предусматривает ответственность для граждан штраф от 500 до 2 000 рублей, по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» предусматривает ответственность для граждан административный штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Гражданам республики, ставших свидетелями незаконной реализации пиротехнических изделий с багажников необходимо фиксировать фотографией или видео данные факты и сообщать по телефону 102/112.

Напомним, что безопасность приобретенных бенгальских огней и батарей салютов могут только в специализированных павильонах по продаже фейерверков.


Фото: "Номер один"

Теги
мвд фейерверк опасность

Все новости

В МВД Бурятии напоминают: продажа фейерверков разрешена только в киосках и магазинах
30.12.2024 в 22:35
В Бурятии работают пока только две ледовые переправы
30.12.2024 в 15:47
Спасатели Бурятии предупреждают о риске схода лавин
30.12.2024 в 15:29
В Улан-Удэ сбили электроопору
30.12.2024 в 13:17
Как будет работать общественный транспорт в Улан-Удэ в праздники
30.12.2024 в 12:45
Жителей Улан-Удэ зовут на лазерное шоу
30.12.2024 в 12:05
Экс-спикер Народного Хурала Бурятии останется в СИЗО
30.12.2024 в 10:56
Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 160 тысяч
30.12.2024 в 10:34
Безопасный перевод денег онлайн
30.12.2024 в 09:00
Участники чемпионата мира по футзалу приедут в Улан-Удэ
29.12.2024 в 13:56
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
В Бурятии работают пока только две ледовые переправы

Переправиться по льду можно в Новоселенгинске и Усть-Муе

30.12.2024 в 15:47
Спасатели Бурятии предупреждают о риске схода лавин

Такая вероятность есть в Северо-Байкальском районе

30.12.2024 в 15:29
В Улан-Удэ сбили электроопору

Сейчас на ул. Ботаническая ограничено движение

30.12.2024 в 13:17
Как будет работать общественный транспорт в Улан-Удэ в праздники

С 30 декабря по 8 января транспорт будет работать по особому графику

30.12.2024 в 12:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru