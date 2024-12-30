В МВД Бурятии напоминают: продажа фейерверков разрешена только в киосках и магазинах

До нового года остается совсем немного времени. На улицах Улан-Удэ стали появляться уличные торговцы пиротехникой, реализующие продукцию из-под полы. Продавцы подъезжают к торговым центрам и торгуют батареями, римскими свечами и петардами прямо из багажников машин, без огнетушителей, разрешений, нарушая все мыслимые нормы безопасности.

Между тем, как сообщили в МЧС по Бурятии, розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения согласно постановлению правительства РФ от 24 декабря 2009 года разрешена исключительно в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Также утвержден Технический регламент о безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий. В МВД по Бурятии отметили, что реализация пиротехнических изделий с нарушением требований Постановления влечет за собой административную ответственность.

Речь идет о части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде административного штрафа: на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специально разрешения(лицензии)», санкция статьи предусматривает ответственность для граждан штраф от 500 до 2 000 рублей, по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» предусматривает ответственность для граждан административный штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Гражданам республики, ставших свидетелями незаконной реализации пиротехнических изделий с багажников необходимо фиксировать фотографией или видео данные факты и сообщать по телефону 102/112.

Напомним, что безопасность приобретенных бенгальских огней и батарей салютов могут только в специализированных павильонах по продаже фейерверков.





Фото: "Номер один"