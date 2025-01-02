В Тункинском районе проходит акция «Безопасный Новый Год»

В Тункинском районе сотрудники Госавтоинспекции проводят праздничную акцию «Безопасный Новый Год». Кроме сказочных героев и автоинспекторов в акции принимают также участие активисты «Движения Первых».

- Для участников дорожного движения подготовили несколько вопросов на тему безопасного поведения на дороге. За правильные ответы «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка дарили световозвращающие элементы, открытки и сладости, - рассказали в МВД Бурятии.

Сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили водителям, пешеходам и пассажирам, что соблюдение ПДД является залогом безопасности на дорогах в праздничные дни.

Участники акции поздравили полицейских и волонтеров с наступающими праздниками и поблагодарили за новогоднее настроение.

Фото: МВД Бурятии