Общество 02.01.2025 в 11:18

Бойцы из Бурятии отдали свои подарки детям из ДНР

Они устроили для них настоящий новогодний праздник
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бойцы из Бурятии отдали свои подарки детям из ДНР

Бойцы из Бурятии, которые несут службу в зоне специальной военной операции, устроили настоящий новогодний праздник для детей одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Подарки в мешочках с надписью «Шэнэ Жэлээр!» были отправлены волонтерами из Бурятии еще в декабре. Наши земляки стали добрыми волшебниками и передали свои подарки детям прифронтовой территории.

– Во-первых, хотел сказать спасибо огромное нашим землякам. Решили свои подарки вручить детям в эту нелегкую и трудную минуту. И тем самым увидели на их лицах радость, веселье, как они были довольны, когда получили от нас эти подарки. Мы приехали, вошли во взаимодействие с администрацией местного населенного пункта и определились сколько нужно детям подарки и соответственно уже со своего базового района подготовили собрались, и вот на этой нашей машине боевой привезли подарочки, – сказал заместитель командира одного из батальонов.

Некоторые из военнослужащих с радостью вспомнили свои гражданские профессии. Один из них работал аниматором и легко перевоплотился в Деда Мороза.

– До мобилизации я работал аниматором, то есть вся моя работа – это работа с детьми, работа с эмоциями. И как появилась возможность поздравить детей Донецкой Народной Республики, мы воспользовались этой возможностью. И сегодня мы подарили детям подарки, с детьми поиграли, пообщались. Всё довольно прошло в такой уютной атмосфере, – рассказал боец.

Дети во время праздника с удовольствием играли и рассказывали стихи.


Фото: правительство РБ

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