Четвероногим друзьям из Улан-Удэ передали корм

Народный фронт вместе с Федеральным управлением службы судебных приставов передали корм частному улан-удэнскому приюту для животных «Кот и пёс».

К помощи присоединились также студенты колледжа Железнодорожного транспорта – они помогли разгрузить корм и б/у мебель, переданную в дар приюту от неравнодушных горожан и построили будки.

- Народный фронт обратился в администрацию города Улан-Удэ. Просим выделить б/у стройматериал – обрезы, спилы, доски для отапливания помещений приюта. Надеемся, что на призыв о помощи откликнутся, - сообщили в Народном фронте.

Напомним, приют «Кот и пёс» – это один из крупнейших приютов в Улан-Удэ. Здесь обрели свой дом свыше 1200 животных. Большинство были найдены и спасены волонтёрами от жестокого обращения и голодной смерти. Чтобы прокормить такое количество животных, необходимо ежедневно около 200 кг геркулеса и 20 кг макарон. Приют нуждается также в вакцине и дровах.

Фото: Номер один