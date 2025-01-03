Пострадавшей от фейерверка девочкой в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании ребёнка в Бурятии.

Как сообщал «Номер один», 12-летняя девочка в Улан-Удэ пострадала после взрыва пиротехники. Происшествие случилось 1 января во дворе на улице Смолина.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.





Фото: Следственный комитет РФ