Общество 03.01.2025 в 12:17
Пострадавшей от фейерверка девочкой в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин
Главе Следкома доложат о травмировании ребёнка
Текст: Анастасия Величко
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании ребёнка в Бурятии.
Как сообщал «Номер один», 12-летняя девочка в Улан-Удэ пострадала после взрыва пиротехники. Происшествие случилось 1 января во дворе на улице Смолина.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
Фото: Следственный комитет РФ