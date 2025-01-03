Общество 03.01.2025 в 12:17

Пострадавшей от фейерверка девочкой в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин

Главе Следкома доложат о травмировании ребёнка

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Пострадавшей от фейерверка девочкой в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании ребёнка в Бурятии.

Как сообщал «Номер один», 12-летняя девочка в Улан-Удэ пострадала после взрыва пиротехники. Происшествие случилось 1 января во дворе на улице Смолина.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.


Фото: Следственный комитет РФ

Теги
следственный комитет Бастрыкин фейерверк

Все новости

В Улан-Удэ из-за пиротехники сгорел дом
03.01.2025 в 11:53
Памятка владельцам собак
03.01.2025 в 09:00
Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания
02.01.2025 в 15:27
В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров
02.01.2025 в 15:07
Юморист из Бурятии стал обладателем «Большого КиВина в Золотом»
02.01.2025 в 14:54
Ребенок в Бурятии попал в реанимацию после катания на ватрушке
02.01.2025 в 14:31
Ветеранов СВО Бурятии и их семьи приглашают на новогодние мероприятия
02.01.2025 в 12:47
Четвероногим друзьям из Улан-Удэ передали корм
02.01.2025 в 12:25
Новогодняя ночь в Бурятии в целом прошла спокойно
02.01.2025 в 11:33
Бойцы из Бурятии отдали свои подарки детям из ДНР
02.01.2025 в 11:18
ЗУРХАЙ
с 30 декабря по 5 января

Читайте также
Памятка владельцам собак
Что нужно помнить?
03.01.2025 в 09:00
Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания
Эта частая проблема, с котором сталкиваются многие во время новогодних праздников
02.01.2025 в 15:27
Четвероногим друзьям из Улан-Удэ передали корм
Помощь оказали Народный фронт, судебные приставы и студенты железнодорожного колледжа
02.01.2025 в 12:25
Бойцы из Бурятии отдали свои подарки детям из ДНР
Они устроили для них настоящий новогодний праздник
02.01.2025 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru