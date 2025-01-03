Общество 03.01.2025 в 12:47

В Бурятии открылся первый зимний фонтан

Арт-объект заработал в Усть-Баргузине

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии открылся первый зимний фонтан

На днях в пос. Усть-Баргузин открыли зимний фонтан. Фонтан включается при приближении к нему. Конструкция представляет собой кованое сердце красного цвета. По вечерам объект подсвечивается.

- В честь нашего пятилетнего юбилея «Baikal Gems» мы создали трёхметровое кованое сердце. Этот арт-объект стал символом любви и вдохновения, подарком для жителей и гостей республики. Фонтан в форме сердца включается автоматически, когда к нему подходишь, - сообщают создатели фонтана.

Волшебные ледяные узоры и подсветка создают атмосферу настоящей зимней сказки!

- Приезжайте, чтобы увидеть это своими глазами, сделать невероятные фотографии и ощутить магию зимы в Бурятии, – сообщают создатели арт-объекта

Фонтан находится в п. Усть-Баргузин, местность Лопатки 2/1, при въезде в парк Дикой природы.


Фото: «Baikal Gems»

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