В Бурятии открылся первый зимний фонтан

На днях в пос. Усть-Баргузин открыли зимний фонтан. Фонтан включается при приближении к нему. Конструкция представляет собой кованое сердце красного цвета. По вечерам объект подсвечивается.

- В честь нашего пятилетнего юбилея «Baikal Gems» мы создали трёхметровое кованое сердце. Этот арт-объект стал символом любви и вдохновения, подарком для жителей и гостей республики. Фонтан в форме сердца включается автоматически, когда к нему подходишь, - сообщают создатели фонтана.

Волшебные ледяные узоры и подсветка создают атмосферу настоящей зимней сказки!

- Приезжайте, чтобы увидеть это своими глазами, сделать невероятные фотографии и ощутить магию зимы в Бурятии, – сообщают создатели арт-объекта

Фонтан находится в п. Усть-Баргузин, местность Лопатки 2/1, при въезде в парк Дикой природы.





Фото: «Baikal Gems»