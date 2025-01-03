В Улан-Удэ работают шесть баз по прокату лыж

Администрация Улан-Удэ опубликовала перечень лыжных баз со спортивным инвентарем напрокат. А мы дополнили его адресами и телефонами.

🔹Лыже-биатлонный комплекс «Снежинка», 9:00 - 17:00, прокат - беговые лыжи, горные лыжи, сноуборды, тюбинги. Адрес: мкр. Аршан, Шевченко, 130 б. Тел.: 44-32-11

🔹Спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька», 09:00 - 17:00, прокат - лыжи, тюбинги, снегокаты. Пос. Верхняя Березовка, 7б. Тел.: 33-25-14

🔹Детский образовательно-оздоровительный центр «Огонек», 09:00 - 17:00, прокат - лыжи, тюбинги, снегокаты. Пос. Верхняя Березовка, 6а. Тел.: 44-36-69

🔹Детский образовательно-оздоровительный центр «Березка», 09:00 - 17:00, прокат - лыжи, снегокаты. Пос. Верхняя Березовка, 40. Тел.: 44-11-77

🔹Лыжная база ВСГУТУ на Верхней Березовке, 9:00 - 17:00, прокат - лыжи, снегокаты. Пос. Верхняя Березовка, 5. Тел.: 89021600623

🔹Горнолыжный комплекс «Гора Орлиная», 11:00 - 18:00, прокат - лыжи, сноуборды, тюбинги. Пос. Верхняя Березовка, 42. Тел.: 500-505







Фото: "Номер один"